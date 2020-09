Messer-Angriff im Krankenhaus nach Ehestreit

Im Hospital zum Heiligen Geist hat am Montagnachmittag ein 51-Jähriger seine Frau und einen Pförtner mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Ein 51-Jähriger hat am Montagnachmittag im Hospital zum Heiligen Geist seine Ehefrau sowie einen Pförtner des Krankenhauses angegriffen. Laut Polizei hat sich der Mann nach einem Streit mit seiner Ehefrau mit einem Messer in das Krankenhaus begeben, um im Bereich der Cafeteria das Gespräch mit seiner 45 Jahre alten Ehefrau, die in dem Krankenhaus angestellt ist, zu suchen. Dort sei das Paar in einen lautstarken Streit geraten, woraufhin der 23-jährige Pförtner hinzukam.



Der 51-Jährige habe den Pförtner daraufhin unvermittelt angegriffen und verletzt. Danach habe er seine Frau attackiert. Der Mann wurde beim Verlassen des Krankenhauses von der Polizei festgenommen. Über die Schwere der Verletzungen sowie die Hintergründe des Streits konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.