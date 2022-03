Polizeiwagen prallt gegen U-Bahn-Haltestelle

Am Montagmorgen prallte ein Polizeiwagen während einer Verfolgung in die U-Bahn-Haltestelle Hauptfriedhof. Die beiden Polizisten kamen verletzt ins Krankenhaus, die Fahrgäste der U-Bahn mussten für etwa eine Stunde auf Schienenersatzverkehr ausweichen.

Während einer Verfolgung prallte am Montagmorgen gegen 4.10 Uhr ein Polizeiauto in die U-Bahn-Haltestelle „Hauptfriedhof“. Die Streife war in die Fahndung nach einem Auto eingebunden, das an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein soll, so die Polizei. Medienberichten zufolge soll sich der flüchtige Wagen zuvor bereits eine Verkehrskontrolle entzogen haben.



Um schneller voranzukommen, nutzten die beiden Polizisten den Bereich der Straße, an dem die U-Bahngleise der U5 eingelassen werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. In Höhe der U-Bahn-Haltestelle ende jedoch die Asphaltdecke, woraufhin die Beamten auf das Schotterbett der Schienen gekommen seien. Dort habe der 47-jährige Polizeibeamte, der den Streifenwagen lenkte, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte daraufhin gegen den Bahnsteig der Haltestelle auf der stadtauswärts gelegenen Seite.



Die beiden Beamten kamen nach dem Unfall in ein Krankenhaus, müssen laut Polizei voraussichtlich jedoch nicht stationär behandelt werden. Am Polizeiwagen entstand ein Totalschaden. Der U-Bahnen der U5 konnten für etwa eine Stunde nicht fahren, stattdessen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet bis das Polizeiauto geborgen war.