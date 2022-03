18-Jähriger nach mehreren Schussabgaben festgenommen

Am Mittwochnachmittag wurde ein 18-Jähriger in Eckenheim festgenommen: Er soll mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben und drei weitere Jugendliche bedroht haben.

Er soll mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben und Jugendliche bedroht haben: Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag einen 18-Jährigen auf einem Spielplatz im Stadtteil Eckenheim festgenommen. Der 18-Jährige habe zunächst versucht zu fliehen, konnte dann laut Polizei jedoch auf einem weiteren Spielplatz gefasst werden.



Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 16.45 Uhr per Notruf gemeldet, dass jemand auf einem Spielplatz in der Schottener Straße mit einer Waffe in die Luft geschossen habe. Mit Hilfe eines Zeugen konnten die Beamten den 18-jährigen Mann dann auf einem weiteren Spielplatz in der Gedener Straße stellen. In dessen Tasche befanden sich laut Polizei ein Revolver mit Schreckschusspatronen sowie zwei verbotene Einhandmesser. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung habe man zudem diverse Waffenattrappen gefunden.



Weiter heißt es vonseiten der Polizei, im Nachgang sei bekannt geworden, dass der 18-Jährige mit der Waffe auch auf drei Jugendliche gezielt haben soll. Aus diesem Grund werde nun neben den Verstößen gegen das Waffengesetz auch wegen des Verdachts der Bedrohung gegen ihn ermittelt. Die möglichen Geschädigten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-11200 bei der Polizei zu melden.