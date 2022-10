Initiative protestiert gegen steigende Energiekosten

Wegen der steigenden Energiekosten ruft die Initiative „Ebbe langts. Frankfurter Plattform gegen Inflation und Krise“ für Samstag zu einer Demonstration auf. Geplant ist, vom Merianplatz zum Mainova-Service-Center in der Innenstadt zu ziehen.

Unter dem Motto „Heizen, Duschen, Kochen – das alles darf kein Luxus sein“ will die Initiative „Ebbe langts. Frankfurter Plattform gegen Inflation und Krise“ am Samstag demonstrieren. Der Start ist um 15 Uhr am Merianplatz im Nordend. Von dort aus wird der Protestzug zum Mainova-Service-Center in der Innenstadt ziehen. „Mainova hat in den vergangenen Monaten immer wieder die Energiepreise erhöht. Als städtische Energieversorgerin hat sie eine besondere soziale Verantwortung“, heißt es vonseiten der Initiative. Sie fordert: Die Mainova müsse eine soziale Preisgestaltung bereitstellen, die besonders Menschen mit wenig Geld schützt.



Ursprünglich war geplant, gegen die Gasumlage zu demonstrieren. Diese sollte am 1. Oktober in Kraft treten, wurde jedoch am Donnerstag vom Bund gekippt. Die Initiative will trotzdem demonstrieren, sagt Mitglied Felix Wiegand. Man wisse ja schließlich nicht, was danach kommt, erklärt er. Zudem fordert die Initiative unter anderem eine generelle Vergesellschaftung der Energiekonzerne und die Einführung einer Übergewinnsteuer.