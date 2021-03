Frankfurts Jugendliche trinken und rauchen weniger

Ob Alkohol, Zigaretten oder Cannabis – Frankfurts Schülerinnen und Schüler haben 2019 weniger legale und illegale Drogen konsumiert; so viele wie nie zuvor haben komplett auf den Konsum verzichtet. Für das Pandemie-Jahr rechne man seitens der Stadt jedoch mit anderen Zahlen.

Jugendliche in Frankfurt haben im Jahr 2019 weniger Alkohol, Zigaretten und Cannabis konsumiert als in den Jahren zuvor. Das ist das Ergebnis der aktuellen Frankfurter Drogenstudie „Monitoring System Drogentrends“, kurz MoSyD, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Diese wird seit 2002 jährlich vom Centre for Drug Research der Goethe Universität im Auftrag des Drogenreferats erhoben, insgesamt wurden über 1500 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassen aus 23 Schulen befragt.



Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, konsumierte im Jahr 2019 nur gut die Hälfte (51 Prozent) aller Befragten zum Zeitpunkt der Befragung in den zurückliegenden 30 Tagen Alkohol. Im Jahr zuvor waren es noch 61 Prozent. Rund 25 Prozent der Jugendlichen – und damit drei Prozent weniger als 2018 – gaben an, in diesem Zeitraum geraucht zu haben. Der Befragung zufolge liege der erstmalige Kontakt mit Alkohol im Schnitt bei 14,1 Jahren und beim Rauchen bei 14,5 Jahren. Über die Jahre hinweg sei das Alter des Erstkonsums um jeweils 1,5 Jahre gestiegen.



Auch der Konsum von Cannabis ist den Ergebnissen zufolge im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen. Hier gaben 33 Prozent an, mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert zu haben, 18 Prozent teilten mit, im Vormonat Cannabis konsumiert zu haben. Bei der 2018er-Studie war mit einem Anteil von 22 Prozent ein deutliches Plus verzeichnet worden. Da die Zahl nun wieder gesunken ist, könne man diesbezüglich von einer Trendwende sprechen.



Laut Studie haben noch nie so viele Jugendliche seit Beginn der Erhebungen sogar ganz auf legale und illegale Drogen verzichtet. Für Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen) sei das ein Zeichen „der gelungenen Drogenpolitik in Frankfurt“. Es zeige, „dass unsere offensive Präventionsarbeit an Frankfurter Schulen und die vielfältigen Beratungs-, Therapie- und Frühinterventionsprojekte der Frankfurter Jugend- und Drogenberatungsstellen wirken“, so der Gesundheitsdezernent. Für das Pandemiejahr 2020 rechne er jedoch mit anderen Zahlen. „Lockdown, Kontaktverbote, Schulschließungen und Einschränkungen in den Freizeitaktivitäten haben das Konsumverhalten möglicherweise erneut verändert. Wir werden genau hinschauen und unsere Beratungsangebote und Projekte entsprechend anpassen.“



Neben dem Konsumverhalten von Alkohol, Zigaretten und illegalen Drogen wurde auch die mentale Gesundheit der 15-bis 18-Jährigen erfragt. Hier gab knapp jede:r fünfte Jugendliche an, dass er oder sie in den vergangenen zwölf Monaten unter nennenswerten psychischen Problemen gelitten hätten. Mit 15 Prozent wurde der Faktor Stress am häufigsten genannt, es folgten depressive Verstimmungen (11 Prozent), Depressionen (11 Prozent), Panikattacken (8 Prozent), Angststörungen (7 Prozent) und Essstörungen (4 Prozent).