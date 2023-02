Staatsanwaltschaft widerspricht Anwälten von Eintracht-Präsident

Fotograf Peter Seidel

Die Stadt und ihre Geheimnisse

Der Fotograf Peter Seidel ist an Orten gewesen, die normalerweise verschlossen bleiben. Eine Reise in Katakomben, durch Gänge und zu

unterirdischen Räumen, die von der Stadtgeschichte erzählen

und Schönheit offenbaren. Am Freitagabend stellt er seine Arbeiten vor.

Text: Christoph Schröder / Foto: Das alte Klärwerk in Niederrad steht heute unter Denkmalschutz © Peter Seidel