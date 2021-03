Überfälle auf Frankfurter Wettbüros

In Frankfurt wurden innerhalb von vier Tagen drei Wettbüros in Rödelheim, Bornheim und Dornbusch überfallen. Die Polizei ermittelt nun, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Zwischen Freitag und Montag verzeichnete die Frankfurter Polizei insgesamt drei Überfälle auf Wettbüros. Am Montag war ein Wettbüro in der Straße Am Dornbusch das Ziel eines bislang unbekannten Täters. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter am Montagnachmittag das Wettbüro, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, das Bargeld herauszugeben. Anschließend sei der Täter mit einigen hundert Euro Beute in Richtung Marbachweg geflüchtet.



Der Täter sei zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Laut Polizei trug er eine grüne Kapuzenjacke, schwarze Turnschuhe mit weißen Socken sowie eine blaue OP-Maske.



Der erste der drei Überfälle hatte sich bereits am Freitag in Rödelheim ereignet. Dort hatte der bislang ebenfalls unbekannte Täter am Nachmittag die beiden Mitarbeiterinnen eines Wettbüros im Hausener Weg mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen, die Kasse zu öffnen. Daraufhin sei er mit mehreren hundert Euro Bargeld geflüchtet. Anwohnende hätten gesehen, wie der etwa 30 Jahre alte, 1,60 bis 1,65 Meter große Mann in der Hattsteiner Straße in ein mit laufendem Motor wartendes schwarze Auto gestiegen sei, so die Polizei. Während des Überfalls habe der Täter eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Baseballmütze sowie einen Mund-Nasenschutz getragen. Zudem sei er mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen, einer dunklen Hose und hellen Handschuhen bekleidet gewesen.



Am Tag darauf überfiel ein etwa 1,80 bis 1,85 Meter großer, blauäugiger Mann mit schmaler Gestalt ein Wettbüro in Bornheim. In diesem Fall habe der Täter das Gebäude in der Mainkurstraße durch den Hintereingang betreten und den Angestellten sowie vier Kund:innen ebenfalls mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, habe der Angestellte Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro in eine vom Täter mitgebrachte Plastiktüte packen müssen, bevor dieser wieder durch den Hintereingang in unbekannte Richtung verschwunden sei. Der mit einer schmalen Gestalt beschriebene Täter habe eine Skimaske sowie eine schwarze Trainingsjacke mit blauen Ärmeln getragen und Deutsch mit südosteuropäischem Akzent gesprochen.



Ob die drei Taten in Zusammenhang stehen, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu einem der Überfälle können unter der Telefonnummer 069/75551299 bei der Frankfurter Kriminalpolizei abgegeben werden.