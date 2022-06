Europäische Schule soll auf dem Festplatz gebaut werden

In der Frage nach einem geeigneten Standort für die Europäische Schule präsentiert die Koalition nun einen Favoriten: Der Festplatz am Ratsweg soll künftig als Grundstück dienen. Die Dippemess und weitere Veranstaltungen sollen auf den Messeparkplatz am Rebstock weichen.

Seit zehn Jahren sucht die Stadt nach einem neuen Standort für die Europäische Schule. Auch die derzeitige Römer-Regierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, zeitnah eine Lösung finden zu wollen. Nun scheint es so, als sei diese nach jahrelanger Diskussion gefunden. Nach Berichten der FAZ soll sich die Stadtregierung darauf geeinigt haben, die Schule auf dem Festplatz am Ratsweg anzusiedeln.



Fest steht diese Entscheidung jedoch noch nicht, wie die Grünen-Fraktion im Römer in einer Pressemitteilung erklären: „Einen Beschluss für einen bestimmten Standort gibt es derzeit jedoch nicht – dafür sind für uns GRÜNE auch noch zu viele Fragen ungeklärt. Die verschiedenen Optionen und ihre jeweiligen Konsequenzen müssen intensiv geprüft werden, viele Gespräche müssen noch geführt werden.“ Der aktuelle Vorschlag könne eine gute Lösung für alle sein, es seien allerdings noch einige offene Fragen und Probleme zu besprechen.



Die Volt-Fraktion zeigt sich hingegen optimistischer. Sie sieht in dem Vorschlag eine „realisierbare Option“, es seien lediglich noch Detailfragen zu klären. „Der Festplatz ist als Standort für die Europäische Schule aus unserer Sicht sehr gut geeignet: er ist zentral gelegen und an den ÖPNV angebunden. Zudem ist die Fläche bereits versiegelt“, so die planungspolitische Sprecherin der Fraktion, Elisa Grote.



Für die Dippemesse und andere Veranstaltungen würde diese Entscheidung einen Umzug bedeuten; sie sollen auf den Messeparkplatz am Rebstock ziehen. Grote sieht für das Fest durch den Umzug eine Chance: „Nicht nur, dass die Dippemess durch die Nähe zur Messe wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Das neue Gelände bietet auch deutlich mehr Fläche, einen weiteren Einzugsbereich und somit neue Möglichkeiten für die Schausteller:innen.“