Mit 40 Tonnen durch ganz Deutschland

Von Konstanz bis Sylt, von Aachen bis Görlitz: Seit Donnerstag reist ein Truck der Deutschen Bundesbank durch Deutschlands Fußgängerzonen. Im Inneren sollen die Funktionen sowie Aufgaben der Bundesbank spielerisch vermittelt werden.

Rot, grün, gelb, blau – jede Ecke der rund 50 Quadratmeter großen ersten Etage des zweistöckigen Bundesbank-Trucks behandelt ein anderes Themengebiet. Unter dem Motto „Werte wahren, Zukunft gestalten“ werden fünfzehn Exponate ausgestellt, die das Finanzsystem, den Euro, die Geldpolitik und die Bundesbank als Arbeitgeber näher bringen sollen. Dabei sei die Ausstellung auf Rädern „kein volkswirtschaftliches Seminar, sondern eine spannende Mitmachausstellung für Jung und Alt“, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz bei der Eröffnung der Roadshow in Frankfurt.Im oberen Stockwerk des Trucks befindet sich ein Tagungsraum, in dem Vorträge und Falschgeldschulungen stattfinden werden. Darüber hinaus betonte Balz die Bedeutung von Vertrauen in die Bundesbanken, um ihren Aufgaben nachkommen zu können: „Geldwertstabilität als ihren vorrangigen Auftrag kann eine Zentralbank nur gewährleisten, wenn sie das Vertrauen und die Unterstützung der Menschen genießt. Vertrauen wiederum setzt voraus, dass die Menschen verstehen, was Zentralbanken machen, dass sie deren Ziele, Instrumente und Handlungsweisen kennen.“ Deshalb sei die zweite Etage beispielsweise auch für Schulklassen sinnvoll, um mit Mitarbeitenden der Bundesbank Fragen zu klären, zu diskutieren und Anregungen zu teilen, so der ehemalige Europaabgeordnete.Mit dem Truck will die Bundesbank „hinein ins Getümmel, mitten in die Fußgängerzonen und auf die Marktplätze der Republik“, erklärt Balz. Geplant ist, dass insgesamt 90 verschiedene Städte und Gemeinden zwischen April und Oktober angefahren werden. Am Donnerstag in Frankfurt an der Hauptwache gestartet, steht der Truck am Freitag bereits in Kassel auf dem Friedrichsplatz. Die Roadshow hat immer von 10 bis 17 Uhr geöffnet und kann kostenlos besucht werden. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, empfohlen wird eine FFP2-Maske. Weitere Informationen und die Tourtermine gibt es auf der Website der Bundesbank