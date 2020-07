Erneut NSU-2.0 Drohmails verschickt

15 Personen haben erneut Drohmails erhalten. Darunter auch die Stadtverordenete Jutta Ditfurth. Im Schreiben wird zudem der Journalist Deniz Yücel bedroht. Das Hessische Innenministerium und die Staatsanwaltschaft Frankfurt reagieren derweil mit Schweigen.

Insgesamt 15 Personen sollen am Freitag erneut mit NSU 2.0 unterzeichnete Drohschreiben erhalten haben, das geht aus einem Bericht der Welt am Sonntag hervor . Die Empfängerinnen und Empfänger sollen mindestens zwei E-Mails mit identischem Inhalt erhalten haben. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (hr) soll sich die E-Mail an den neuen hessischen Polizeipräsidenten Roland Ullmann gerichtet haben, sowie innerhalb der E-Mail der-Korrespondent Deniz Yücel und eine-Kolumnistin bedroht worden sein. Erhalten hätten das Drohschreiben unter anderem erneut die Linken-Politikerin Janine Wissler, die Kabarettistin Idil Baydar, der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) und die Frankfurter Stadtverordnete Jutta Ditfurth (Ökolinx) sowie mehrere hessische Polizeidienststellen, Medien und die Landespolitik.Ditfurth äußerte sich am Montag in den sozialen Medien zu dem Schreiben: „Die Morddrohung strotzt vor starken antisemitischen Beleidigungen und rassistische Angriffen. Die Drohungen enthalten unbekannte Informationen über mein Privatleben“, so Ditfurth. Mit den Worten „Heil Hitler wünscht dir der ‚Nationalsozialistische Untergrund 2.0 – NSU'“ soll das Schreiben unterzeichnet gewesen sein. Ditfurth habe sich an ihre Anwälte gewandt und werde nun durch „Freund*innen, Antifas und eine aufmerksame Öffentlichkeit“ geschützt.Auch der Journalist Deniz Yücel teilte auf Twitter mit, dass er innerhalb des Drohschreibens namentlich bedroht wurde. Von dem Schreiben habe er jedoch erst durch die Recherchen von Kolleginnen und Kollegen erfahren, schreibt Yücel. „Dem hessischen Innenministerium war dieses Schreiben bereits bekannt; soweit ich von Dritten weiß, stufen die Behörden es als ernst zu nehmen ein.“ Weiterhin warte er auf eine Rückmeldung des Landeskriminalamts (LKA) Hessen. Ein Kollege Yücels habe am Sonntag zudem versucht die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Innenministerium zu kontaktieren.Auch gegenüber dem JOURNAL FRANKFURT waren weder das Hessische Innenministerium noch die Staatsanwaltschaft Frankfurt aktuell bereit sich zu den am Freitag versendeten Drohmails zu äußern. Eine Sprecherin des Hessischen Innenministerium betonte lediglich, dass es sich um ein laufendes Verfahren handele und Auskünfte nur von der Staatsanwaltschaft herausgegeben würden. Von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt hieß es ebenfalls, dass man aktuelle keine Auskunft zum Thema NSU 2.0 gebe. Im Laufe des Tages wolle man sich aber in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wenden.