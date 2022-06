Bündnis fordert mehr Personal an der Uniklinik

Das Frankfurter Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus fordert den Abschluss eines Tarifvertrages an der Uniklinik. Durch mehr Personal sollen die Beschäftigten der Klinik entlastet werden. Eine Kundgebung mit Demo-Marsch soll der Forderung Nachdruck verleihen.

Das Frankfurter Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, das aus einer Gruppe von aktiven Verdi-Mitgliedern besteht, fordert einen Tarifvertrag an der Uniklinik. Dort soll es laut des Bündnisses künftig mehr Personal geben, um die Beschäftigten der Uniklinik zu entlasten. Am heutigen Freitag veranstaltet das Bündnis deshalb ab 17 Uhr einen Demo-Zug vom Haupteingang der Uniklinik zum DGB-Haus. Im Anschluss daran soll es ab 18.30 Uhr eine After-Demo-Party am DGB-Haus geben.



In einer Mitteilung des Bündnisses heißt es, die Corona-Pandemie habe die jahrelangen Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen sichtbarer gemacht. In sämtlichen Bereichen der Krankenhäuser fehle Personal. Darüber hinaus arbeiten Beschäftigte am Limit und gefährdeten dadurch ihre eigene Gesundheit. Der Tarifvertrag soll für bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten an der Uniklinik sorgen.