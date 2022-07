Symposium über Demokratie im Holzhausenschlösschen

Am Samstagnachmittag findet im Holzhausenschlösschen ein Symposium rund um das Thema Demokratieort statt. Veranstalter ist der 2021 gegründete Bürgerverein Demokratieort Paulskirche e.V.

Unter dem Titel „Demokratie ohne Parteien?“ veranstaltet der neugegründete Bürgerverein Demokratieort Paulskirche e.V. am Samstag ein Symposium. Ab 16 Uhr werden im Holzhausenschlösschen mehrere Historiker Fachvorträge rund um das Thema Demokratie halten.



Dieter Hein, Professor an der Goethe-Universität, spricht über „Die Revolution 1848/49 – Geburtsstunde der deutschen Parteiendemokratie“, Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte in München widmet sich in seinem Vortrag der Revolution 1918/19 mit der Frage „Rätebewegung als Irrweg oder verpasste Chance?“. Anschließend wird Christoph Cornelißen, Professor an der Goethe-Universität, über „Die Demokratiegründung 1948/49 – Rationalisierung von politischer Ordnung und Parteienlandschaft“ sprechen. Danach hält Martin Sabrow vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam einen Vortrag mit dem Titel „Die Revolution 1989 – Integration und Erneuerung versus Neustart am Runden Tisch“. Abschließend findet ein Podiums- und Publikumsgespräch statt mit dem Titel „Verteidigung der Demokratie im 21. Jahrhundert – mit welchen Voraussetzungen?“. Die Moderation übernimmt Ansgar Kemmann von der Hertie-Stiftung.



Demokratieort Paulskirche e.V. wurde 2021 von Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Ziel des Vereins ist nach eigenen Angaben die politische und kulturelle Demokratiebildung am Demokratieort Paulskirche zu stärken und einen Beitrag zur Sicherung der demokratischen Ordnung in Deutschland und Europa zu leisten. Vorsitzende ist die ehemalige Landtags- und Bundestagsabgeordnete Bettina Wiesmann, stellvertretender Vorsitzender ist der ehemalige Frankfurter Stadtverordnete Thomas Dürbeck (CDU).



Interessierte können sich unter info@demokratieort-paulskirche.de für die Veranstaltung anmelden.