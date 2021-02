Hanau-Gedenkplakate beschmiert

Unbekannte haben im Frankfurter Stadtteil Bockenheim zwei Gedenkplakate für die Opfer des rassistisch motivierten Attentats in Hanau mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Bockenheim zwei Gedenkplakate für die Opfer des rassistisch motivierten Attentats von Hanau mit Hakenkreuzen beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um Plakate am Auf- und Abgang der U-Bahn-Haltestelle Kirchplatz. Die Hakenkreuze sollen spiegelverkehrt und vermutlich mit einem schwarzen, dicken Filzschreiber aufgetragen worden sein.Weitere Hinweise zum Tathergang gebe es bislang noch nicht, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei bittet zudem weiterhin um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Rufnummer 069/75553111 melden.Am Freitag, dem 19. Februar, jährte sich der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau, bei dem der Täter, Tobias R., neun Menschen tötete und anschließend auch seiner Mutter und sich selbst das Leben nahm. In zahlreichen Gedenkveranstaltungen wurde der Opfer gedacht und Solidarität gegenüber der Angehörigen gezeigt; eine Vielzahl an Gedenkplakaten erinnern an die Verstorbenen. In Hanau nahmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an der Gedenkveranstaltung teil.