Aktionstag für Multiple Sklerose

Am kommenden Freitag feiert der Landesverband Hessen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft sein 40. Jubiläum. Am Aktionstag „Barrierefreiheit und Mobilität“ wird am abgesperrten Mainkai über MS informiert und verschiedene Aktivitäten angeboten.

Am kommenden Freitag organisiert der Landesverband Hessen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) den Aktionstag „Barrierefreiheit und Mobilität“ und feiert in diesem Rahmen auch sein 40. Jubiläum. Der Verein engagiert sich seitdem für die Aufklärung und das Sichtbarmachen von Multiple Sklerose (MS). Dabei handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die chronisch, aber nicht ansteckend ist, und zu Störungen der Bewegungen, der Sinnesempfindungen und anderen weitgehenden Beeinträchtigungen führen kann. Derzeit sind rund 240 000 Menschen in Deutschland von der Erkrankung betroffen, etwa 10 000 Fälle sind in Hessen bekannt. Auch immer mehr junge Menschen sind von dieser Erkrankung betroffen; die Ursachen für MS sind trotz langjähriger Forschung noch unbekannt.



Der Verein veranstaltet den Aktionstag von 16 bis 19 Uhr gemeinsam mit der Stadt Frankfurt, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und weiteren Partnern am für den Autoverkehr gesperrten Mainkai in der Nähe des Eisernen Stegs. Dabei können Besucherinnen und Besucher Liegedreiräder ausprobieren, einen Rollstuhlparcours durchqueren oder Erfahrungen damit machen, wie man mit einem Rollator oder Rollstuhl in einen Bus steigt. An den Aktivitäten dürfen Menschen mit und ohne Handicap oder Mobilitätseinschränkungen, MS-Betroffene, Angehörige, Selbsthilfegruppen und andere Interessierte teilnehmen.



Neben diesen Aktivitäten haben Besuchende zudem die Möglichkeit, sich ausführlich über MS, Barrierefreiheit und Liegeräder sowie andere Themen rundum Mobilität zu informieren. Auch Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) wird am Freitag anwesend sein und das Jubiläum mit einem Grußwort einleiten. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aktionstags dazu verpflichtet, sich an die üblichen Hygienemaßnahmen zu halten.



Der DMSG Landesverband Hessen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt. Die Gesellschaft ist eine Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für die in Hessen lebenden Menschen mit MS. Der Landesverband zählt heute 18 haupt- und über 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.