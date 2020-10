Frankfurt überschreitet nächste Warnstufe

Der Inzidenzwert in Frankfurt ist sprunghaft von 25,6 auf 42,0 angestiegen. Damit überschreitet die Stadt die zweite Corona-Warnstufe. Ab einem Wert von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner*innen wäre die dritte Warnstufe erreicht.

Die Inzidenz in Frankfurt ist sprunghaft gestiegen: Dort liegt der Wert nun bei 42,0; am Vortag lag er noch bei 25,6. Damit hat die Stadt die zweite Corona-Warnstufe überschritten. Diese liegt bei 35 Fällen pro 100 000 Einwohner*innen binnen sieben Tage. Erst am Dienstag beschlossen Bund und Länder, dass private Feiern im öffentlichen Raum bei einer Inzidenz von mehr als 35 Fällen innerhalb einer Woche auf 50 Gäste beschränkt werden müssen, ab 50 Fällen dürfen dann nur noch 25 Gäste kommen. Auch Hessen verzeichnet laut Robert-Koch-Institut mit 235 Neuinfektionen einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vortag. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 19 324 Covid-19-Fälle in Hessen gezählt, 1042 davon in den vergangenen sieben Tagen. Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gibt es nicht; 551 Menschen sind bisher in Hessen in Folge des Coronavirus gestorben.