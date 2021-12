Zehn Millionen Impfungen in Hessen

Impfrekord in Hessen: Laut Sozialminister Kai Klose wird am Dienstag die zehnmillionste Impfung vorgenommen. Derweil hat das Frankfurter Impfzentrum seine Kapazitäten ausgebaut. Dort können nun 2500 Impfdosen pro Tag verabreicht werden.

Hessen erwartet am heutigen Dienstag die zehnmillionste Impfung. Das gab der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag bekannt. Zudem seien 483 000 Menschen in Hessen in der vergangenen Woche geimpft worden – laut Klose ein neuer Rekord. Bisher war mit 466 500 Impfungen in einer Woche im Sommer die Höchstzahl erreicht.Passend dazu, hat das Frankfurter Impfzentrum seine Kapazitäten ausgebaut. Dort können laut Mitteilung der Stadt Frankfurt 2500 Impfdosen pro Tag verabreicht werden. Geimpft wird weiterhin hauptsächlich mit dem Impfstoff von Moderna. Eine Ausnahme gilt für alle Personen, die laut STIKO-Empfehlung nicht mit diesem Impfstoff immunisiert werden dürfen; darunter fallen Schwangere sowie Personen unter 30 Jahren. Für sie ist daher eine Impfung mit Comirnaty von BioNTech möglich.Um in der kalten Jahreszeit lange Warteschlangen zu vermeiden, bietet das Impfzentrum nun auch Termine im Zeitraum von Montag bis Sonntag, jeweils 7 bis 21 Uhr, an. Diese werden über die Webseite www.terminland.de vergeben. „Kurzentschlossene können trotzdem kommen und das spontane Impfangebot weiter nutzen“, so Peter Tinnemann, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes.Derweil macht sich Hessen bereit für die für die Impfung eines Teils der fünf- bis elfjährigen Kinder: Mehr als 180 000 Kinder-Impfdosen wurden laut Minister Klose von hessischen Ärztinnen und Ärzten, Gesundheitsämtern und Kinderkliniken bestellt. „Die Impfungen werden vorwiegend niedergelassene Kinder- und Jugendmediziner*innen anbieten. Angesichts der besonders jungen Zielgruppe mit zumeist auch sehr geringem Risiko eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs sollten Eltern vom besonderen Vertrauensverhältnis zu ihrem Kinderarzt Gebrauch machen und zunächst eine Beratung in Anspruch nehmen“, so Klose. Zudem böten auch Kinderkliniken und der Öffentliche Gesundheitsdienst in zahlreichen Kreisen und Städten Impfangebote für Kinder. In der zweiten Kalenderwoche 2022 soll weiterer Kinderimpfstoff ausgeliefert werden.