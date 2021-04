Bund-Länder-Konferenz am Montag abgesagt

25 000 Neuinfektionen hat das RKI am Freitag gemeldet. Die Krankenhäuser seien „massiv belastet“ und die Regierung müsse handeln, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag. Indes wurde die für Montag geplante Bund-Länder-Konferenz abgesagt.

Die für kommenden Montag geplante Bund-Länder-Konferenz wurde abgesagt. Wie mehrere Medien berichten, teilte Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit, dass es auch keinen Ersatztermin in der kommenden Woche geben soll. Wann genau der Termin nachgeholt werden soll, ist noch unklar. Grund für die Verschiebung ist der ARD zufolge, dass es keine Einigung in den Ländern darüber gebe, was konkret beschlossen werden soll. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jedoch gemeinsam mit einigen Ländern daran arbeiten, dass der Bund eine verbindliche und direkte Notbremse für Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 100 entscheiden kann.



Krankenhäuser sind „massiv belastet“



Das Robert Koch Institut (RKI) hat mehr als 25 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland registriert; die Inzidenz ist von 105,7 auf 110,4 gestiegen. 296 Menschen sind deutschlandweit mit oder an dem Virus verstorben. Für Hessen wurden rund 2000 registrierte Neuinfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert in Hessen sank leicht auf 111,8. Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz weist die Stadt Offenbach mit 221,8 auf. In Frankfurt wurden 166 neue Infektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag auf der Bundespressekonferenz, dass die aktuellen Zahlen wegen der Osterfeiertage womöglich noch nicht das wirkliche Infektionsgeschehen widerspiegelten. Wie ernst die Situation sei, zeige sich in den Kliniken. RKI-Präsident Lothar Wieler sagte, bereits jetzt seien die Krankenhäuser massiv belastet. „Jeden Tag, den wir nicht handeln, verlieren wir Menschenleben“, so Wieler am Freitag.



Betreiber von Testzentren in Geldnot



Vor den Osterfeiertagen stieg vor allem die Nachfrage nach den kostenlosen Bürgertests an. Der hessische Testzentren-Betreiber CoviMedical hat nun bekannt gegeben, den Betrieb in seinen Schnelltest-Centern zu stoppen, da eine weitere Finanzierung des Verbrauchsmaterials und der Tests aus eigenen Mitteln nicht mehr möglich sei. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit der Einführung der kostenlosen Bürgertests mit einem höheren siebenstelligen Betrag für aktuell mehr als 300 000 Schnelltests in Vorleistung gegangen. „Wir tun alles, um Teil der Lösung zu sein. Ein unnötiger Stopp der kostenlosen Bürgertests ist in unseren Augen ein erheblicher Rückschlag in der Pandemiebekämpfung“, sagte Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von CoviMedical. CoviMedical betreibt unter dem Namen 15Minutentest.de 66 Testzentren in Deutschland. In Frankfurt liegt das Testzentrum nahe des Ostbahnhofs.