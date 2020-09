Wieder mehr Besuche in Pflegeeinrichtungen möglich

Die Landesregierung hat die Besuchs-Beschränkungen in Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen gelockert; ab Ende September soll es keine allgemeinen Vorgaben mehr geben. Das teilten Ministerpräsident Volker Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose am Freitag mit.

Hessen hat die Besuchseinschränkungen für Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen gelockert. Demnach gibt es künftig keine allgemeinen Besuchs-Beschränkungen mehr. Grund dafür seien die positiven Entwicklungen in den Einrichtungen, teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag mit. Maßgeblich seien nun die jeweiligen Schutzkonzepte und Hygienepläne der Einrichtungen. Die Regelung gilt ab dem 29. September.



Bislang durften in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer und pflegebedürftiger Menschen innerhalb einer Kalenderwoche nur dreimal eine Besucherin oder ein Besucher empfangen werden, in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung behinderter Menschen durfte täglich eine Besucherin oder ein Besucher kommen.