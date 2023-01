Maskenpflicht im Fern- und Nahverkehr fällt am 2. Februar

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr für Anfang Februar angekündigt. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose begrüßte die Entscheidung und kündigte seinerseits ein Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr an.

Ab dem 2. Februar soll keine generelle Maskenpflicht mehr im Fernverkehr gelten. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mit. Die Pandemielage habe sich stabilisiert, die Zahl der Hospitalisierungen etwa sei weiter zurückgegangen. Dennoch appellierte Lauterbach an die Bevölkerung, „in Innenräumen und auch in Zügen weiterhin freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen möchte.“



Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßte die Entscheidung auf Twitter und gab bekannt, auch in Hessen die Pflicht zum Tragen einer Maske aufzuheben. Er sprach ebenso die Empfehlung aus, „sich mit FFP2-Masken vor Ansteckung und mit der Impfung gegen schwere Krankheitsverläufe zu schützen.“ Drei Bundesländer, Bayern, Schleswig Holstein und Sachsen-Anhalt, hatten die Maskenpflicht bereits abgeschafft.