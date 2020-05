Hessen plant Öffnungen von Kitas und Schulen

Für viele Schülerinnen und Schüler soll am 18. Mai der eingeschränkte Unterricht beginnen. Gesundheitsminister Kai Klose kündigte für den 2. Juni auch eine eingeschränkte Öffnung der Kindertagesstätten an.

Viele Eltern werden nun vermutlich aufatmen: Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Dienstag angekündigt, mit den Trägern der Kindertagesstätten über einen eingeschränkten Regelbetrieb zu sprechen. Dabei wolle er darüber sprechen, ob ein eingeschränkter Betrieb ab dem 2. Juni möglich sei. Bis dahin sollen unter anderem die nötigen hygienischen Schutzvoraussetzungen geschaffen werden.



Ab diesem Tag soll auch der Unterricht für die Grundschulklassen eins bis drei wieder eingeschränkt stattfinden. „Wir müssen die Infektionsgefahren weiter sorgfältig im Blick behalten. Zur Eindämmung der Pandemie ist es deshalb besonders an den Grundschulen zwingend erforderlich, die Schülerinnen und Schüler nicht auf einmal, sondern in zwei Schritten wieder in die Schule zu lassen“, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag.



Für viele beginnt der Unterricht bereits am 18. Mai



Für zahlreiche Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen sowie für die Viertklässler beginnt der Unterricht in eingeschränkter Form bereits am 18. Mai. Der Plan des Kultusministeriums stehe jedoch unter dem Vorbehalt der für Mittwoch angekündigten Beschlüsse der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin.



Bei ihrer Entscheidung orientiere sich die Landesregierung an den zwischenzeitlich gefassten Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs zum Unterricht für die 4. Klassen sowie den Erfahrungen aus den schriftlichen Abiturprüfungen, so der Minister. Er betonte zudem: „Unterricht, genau so wie er auf dem Stundenplan steht, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Der Schulbetrieb wird in diesem Schuljahr neben dem Präsenzunterricht ebenso immer wieder von unterrichtsunterstützenden Lernsituationen zuhause geprägt sein müssen.“ Der reguläre Schulbetrieb in Hessen ist seit dem 16. März ausgesetzt und wurde ab dem 27. April eingeschränkt wieder aufgenommen.