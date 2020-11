Stadt genehmigt Luftreiniger in Schulen

Die Stadt Frankfurt genehmigt die Anschaffung von Luftfilteranlagen in den Schulen, und reagiert damit auf das Engagement zahlreicher Elterninitiativen und Fördervereine. Auf das regelmäßige Lüften soll dennoch nicht verzichtet werden.

Schulen in Frankfurt dürfen ab sofort Luftfilteranlagen für die Klassenräume anschaffen, das hat Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) mitgeteilt. Damit wolle man das Engagement zahlreicher Elterninitiativen und Fördervereine unterstützen und „den Weg zur Verbesserung der Raumluft an unseren Schulen freimachen“, so Weber. Weitere Maßnahmen, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie regelmäßiges Lüften müssten jedoch weiterhin berücksichtigt werden.



Nach Angaben der Bildungsdezernentin habe man für die Beschaffung der Geräte klare Kriterien zur Verfügung gestellt. Vergabefristen, Brandschutzbedingungen, mehrfache Sicherheitschecks sowie professionelle Wartungen und klare Verantwortlichkeiten müssten berücksichtigt werden. Darüber hinaus sei vor allem der Einsatz eines HEPA-Filters H 13 oder H 14 sowie ein Luftfluss pro Stunde von 1.000m³/h wichtig. Zusätzlich spielten auch der Schallpegel während des Unterrichts sowie die kompetente Reinigung der Geräte eine wichtige Rolle. „In den Klassenräumen, in denen ein ausreichendes Querlüften nicht möglich ist, werden wir Luftfiltergeräte durch die Stadt beschaffen“, so Weber. Nichtsdestotrotz hätten die zuständigen Gesundheitsämter jedoch deutlich gemacht, dass eine flächendeckende Anschaffung von Luftfiltergeräten an Schulen weder zielführend noch notwendig sei. Denn: gelüftet werden müsse in regelmäßigen Abständen in jedem Fall, ob mit oder ohne Luftfiltergerät.



Langfristig sollen in Frankfurts Schulen „beste hygienische Voraussetzungen“ geschaffen werden, so Weber. Eine Pandemie, wie sie derzeit herrscht, könne auch in Zukunft jederzeit hereinbrechen, dementsprechend wolle man in den Schulen, die über keine raumlufttechnischen Anlagen verfügen, feste Lüftungsanlagen einbauen.