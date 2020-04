Podcast für Familien

Um Familien während der Corona-Krise zu unterstützen, haben Michael und Jessica Zahedi den Podcast „Familie in Zeiten von Corona“ ins Leben gerufen. Gemeinsam behandeln die beiden Themen wie Homeoffice und Aggressionen bei Kindern.

Homeoffice, Homeschooling, geschlossene Spielplätze, Besuchsverbot bei den Großeltern – das Leben vieler Familien hat sich während der Corona-Krise von Grund auf geändert; das führt zu einer neuen Situation in den eigenen vier Wänden. Aus diesem Grund haben Michael und Jessica Zahedi einen Podcast ins Leben gerufen: In „Familie in Zeiten von Corona“ sprechen die beiden – sie Diplompädagogin und Elternkursleiterin, er Paar- und Familientherapeut – über genau diese Themen, mit denen Eltern gerade konfrontiert werden.„Wir wollen helfen, dass die Familien an der neuen Situation nicht zerbrechen, sondern als Gemeinschaft zusammenwachsen“, erklärt Michael Zahedi. Schon zu Beginn der Krise habe er den erhöhten Bedarf an Fragen und Sorgen seiner Patientinnen und Patienten gemerkt, die nicht nur öfter, sondern auch mit anderen, neuen Fragen auf ihn zugekommen seien. Sieben Folgen des Podcasts sind bereits online , sie greifen Themen wie Rollenkonflikte, Platzmangel, Finanznöte oder die Verantwortungsrolle auf, wenn Eltern plötzlich die Lehrer*innenfunktion einnehmen müssen. „Eltern wissen oft nicht, wie sie reagieren sollen. Sie sind selbst überfordert mit der neuen Situation und haben mit ihren eigenen Konflikten zu kämpfen. Wenn dann zu der neuen Dynamik auf Paar-Ebene noch die Kinder hinzukommen ist das keine einfache Situation“, erklärt Zahedi. Er selbst kenne die Situation gut: „Meine Frau und ich arbeiten beide momentan im Homeoffice, die Kita unseres zweieinhalbjährigen Sohnes ist geschlossen“. Die Hauptherausforderung für Eltern sehe er darin, die Kinder emotional zu begleiten. „Hier empfehle ich den Eltern jedoch zunächst, mit sich selbst anzufangen, statt den Fokus nur auf das Kind zu legen.“In der kommenden Folge soll es um Aggressionen bei Kindern gehen. Darüber hinaus sind Interviews mit Expertinnen und Experten geplant. „Wir wollen in Zukunft auch auf die Wünsche und Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer eingehen“, so Zahedi. Inzwischen könne er sich vorstellen, den Podcast auch nach überstandener Krise mit seiner Frau weiterzuführen.