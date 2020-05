Podcast-Reihe „Corona-Expertise made in Hessen“ startet

Das hessische Wissenschaftsministerium hat einen neuen Podcast ins Leben gerufen: In „Corona-Expertise made in Hessen“ sprechen führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Arbeit und Erkenntnisse zu Corona. Den Anfang macht Virologin Sandra Ciesek.

Um über die derzeitigen Erkenntnisse zur Corona-Pandemie zu informieren, hat das Wissenschaftsministerium in Hessen am Mittwoch seinen neuen Podcast vorgestellt. In „Corona-Expertise made in Hessen“ sprechen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Arbeit, aktuelle Wissensstände und beantworten offene Fragen.„Ohne Wissenschaft gäbe es keine Grundlage für Antworten bei komplexen Fragestellungen, keine Basis für Lösungen, die auf Fakten basieren. Gerade in der Corona-Pandemie wird genau das deutlich“, teilte die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (CDU) mit. Mit der Podcast-Reihe wolle man zeigen, „was an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Hessen alles geleistet wird.“ Dorn sagte: „Virologinnen und Virologen erforschen den Erreger, Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln Steuerungen für Beatmungsgeräte, Mathematikerinnen und Mathematiker helfen dabei, die Modelle zur Berechnung der Epidemie zu verfeinern – und das sind nur einige Beispiele.“Den Auftakt bei dem Podcast macht Virologin Sandra Ciesek. Die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt spricht über die Gefährlichkeit von Viruserkrankungen und darüber, wie der aktuelle Stand im Kampf gegen das Coronavirus ist. In den kommenden Folgen sollen unter anderem Jürgen Graf, der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Frankfurt, und Stephan Becker, Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität Marburg zu Wort kommen. Letzterer erläutert das Vorgehen bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Weitere Themenschwerpunkte sind das Mobilitätsverhalten, psychische Gefahren für Behandelnde sowie die Risiken für Stabilität und brüchige Friedensprozesse.Der Podcast ist Teil der Initiative „Hessen schafft Wissen“, deren Geschäftsstelle bei der Hessen Agentur angesiedelt ist. Ziel sei es unter anderem wissenschaftlichen Nachwuchs anzuwerben sowie das Interesse junger Menschen an der Wissenschaft zu wecken. Bereits im August vergangenen Jahres startete das Programm „Hessen schafft Wissen – der Podcast“, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Fachdisziplinen, ihre Arbeit und Leidenschaft für die Wissenschaft sprechen.