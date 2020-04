Ostern bringt Klarheit

Sozial- und Gesundheitsminister Kai Klose informierte am Montag über die Lage in Hessen und warnte vor voreiligen Lockerungen der Kontaktsperre; auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will keine falschen Hoffnungen wecken und noch kein Ende der Maßnahmen nennen.

Update vom 7. April, 13.59 Uhr



Die Corona-Krise stelle die Europäische Union vor die „größte Bewährungsprobe seit ihrer Gründung“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an die Sitzung des Corona-Kabinetts am Montagnachmittag. „Wir haben eine große Herausforderung in Bezug auf die Gesundheit unserer Bevölkerung. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wenn auch in abgestufter Weise, sind betroffen.“ Deshalb müsse es das Interesse aller sein, dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgehe, so die Kanzlerin. Denn auch Deutschland werde es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut gehe. Die Antwort könne dementsprechend nur lauten: „Mehr Europa, ein stärkeres Europa – und ein gut funktionierendes Europa und zwar in allen seinen Teilen, das heißt in allen seinen Mitgliedsstaaten."



Einen Termin für eine mögliche Lockerung der Maßnahmen wollte die Bundeskanzlerin nicht nennen: „Heute ist nicht der Tag“, sagte sie, versicherte aber, dass das öffentliche Leben zum Zustand von vor der Krise zurückkehren werde, sobald die gesundheitliche Lage es zuließe.



Quarantäne für Reisende



Laut einem Beschluss des Corona-Krisenkabinetts sollen ab dem 10. April alle Menschen, die von einer mehrtägigen Reise nach Deutschland zurückkehren, zwei Wochen in Quarantäne geschickt werden, egal aus welchem Land sie kommen. Ausgenommen davon seien bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal, Lastwagenfahrende sowie Geschäftsreisende. Grund dafür sei, dass das Robert-Koch-Institut aufgrund der weltweiten Fallzahlen mittlerweile keine einzelnen Risikogebiete mehr ausweise. Kanzlerin Angela Merkel betonte: „Die ganze Welt ist inzwischen ein Risikogebiet.“



Aktuelle Zahlen in Deutschland des Robert-Koch-Instituts



In Deutschland ist die Zahl der Infizierten bundesweit auf 99 225 gestiegen, das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mit. Inzwischen gebe es 1607 Todesfälle, 173 mehr als am Vortrag. Positive zu vermerken sei jedoch die Zahl der mittlerweile genesenen Patientinnen und Patienten. Diese liege inzwischen bei etwa 33 300, teilte RKI-Chef Lothar Wieler mit. Von einer Entspannung sei aber noch nicht auszugehen. Er betonte: „Schwankungen sind weiterhin möglich. Wir müssen die nächsten Tage abwarten, ob sich bei den Meldungen ein Trend abzeichnet.“



Aufgrund der übermittelten Daten könne man aktuell darauf schließen, dass das Durchschnittsalter der Infizierten bei 48 Jahren liege; Männer und Frauen seien dabei gleichermaßen betroffen. Zu den häufig festgestellten Symptomen zählen Husten mit 52 Prozent, Fieber mit 42 Prozent sowie Schnupfen mit 22 Prozent.



RKI stellt neue App für Freiwillige vor



Darüber hinaus stellte Lothar Wieler einen „neuen Baustein in der Bekämpfungstrategie“ vor. Dabei handele es sich um die sogenannte Corona-Datenspende-App, bei der Nutzerinnen und Nutzer mithilfe einer Smartwatch oder eines Fitnessarmbands freiwillig Daten übermitteln können. Da akute Atemwegserkrankungen die Vitaldaten verändern, könne eine Übermittelung den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Analyse des Krankheitverlaufs helfen. Zusätzlich könnten verbesserte Karten zur Corona-Verbreitung entstehen. Zu den Daten gehören neben den Vitaldaten auch die Postleitzahl und Körperdaten wie Alter, Geschlecht und Gewicht. Wieler betonte jedoch noch einmal, dass die App Symptome zwar erkenne, einen Corona-Test jedoch nicht ersetzen könne.



Minister Klose über die Lage in Hessen am Montag



Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist am Montag um 101 Fälle gestiegen; demnach gibt es aktuell 4668 Infizierte. Wie der Sozialminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) am Montagmittag mitteilte, liege damit zwar ein vergleichsweise geringer Anstieg an neuen Covid-19-Infektionen vor, er warnte jedoch vor voreiligen Lockerungen. „Wir sind noch nicht in dem Bereich, der uns beruhigen könnte. Die Dinge, die wir veranlasst haben, müssen fortgesetzt werden.“



Bundes- und Landesregierung wollen am 14. April über die weiteren Schritte beraten. Ausgehend von den Zahlen des Robert-Koch-Instituts rechne auch Klose mit dem Höhepunkt der Infektionen erst nach den Osterfeiertagen. „Rund um Ostern werden wir sehen, inwieweit unsere Maßnahmen gegriffen haben“, so der Sozial- und Gesundheitsminister. Erst danach könne man weitere Schlussfolgerungen ziehen.



„Wir tun alles, um eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen“, sagte Klose. Er bedankte sich bei allen Akteuren im Gesundheitswesen, die die Versorgung der Patientinnen und Patienten ermöglichten. Aktuell stünden rund 755 freie Betten mit Beatmungsmöglichkeiten zur Verfügung.



Verlängerte Öffnungszeiten an Gründonnerstag



Um die Lebensmittelversorgung vor den Feiertagen zu entzerren, werden die Öffnungszeiten in den Supermärkten am Gründonnerstag verlängert. Während Geschäfte normalerweise an diesem Tag um 20 Uhr schließen müssen, dürfen die Läden in diesem Jahr bis 22 Uhr geöffnet haben. Damit sollen die Supermärkte entlastet werden, erklärte Kai Klose am Montag.