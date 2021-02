Frankfurter Tafeln verteilen Masken an Bedürftige

Die Frankfurter Tafel verteilt ab dieser Woche medizinische Masken an Bedürftige. Pro Person und Einkauf werden jeweils fünf Stück ausgegeben. Insgesamt stehen 100 000 Masken zur Verfügung.

Ab dieser Woche werden an den zwölf Standorten der Frankfurter Tafel nicht nur Lebensmittel, sondern auch medizinische Masken verteilt. Pro Person und Einkaufen werden fünf Stück ausgegeben, zumindest „so lange der Vorrat reicht“. Damit wolle man sicherstellen, „dass auch Menschen mit wenig Geld geeignete Masken erhalten“, begrüßte Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) die Aktion.Mit Verschärfung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hatte die hessische Landesregierung bereits im Januar mitgeteilt, dass den Tafeln im ganzen Bundesland insgesamt eine Million medizinische Schutzmasken zur Verfügung gestellt werden sollen. In Frankfurt seien nun 100 000 Masken in der neuen Lagerhalle eingetroffen, heißt es seitens der Tafel.Insgesamt versorgt die Frankfurter Tafel nach eigenen Angaben an zwölf Standorten im Stadtgebiet rund 15 000 Menschen, monatlich werden von den 192 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter:innen rund 230 Tonnen Lebensmittel verteilt. Eine Warteliste gebe es nicht; Neukund:innen werden jederzeit aufgenommen. Für die Registrierung ist ein Personalausweis nötig, zusätzlich ein Arbeitslosengeld II-Bescheid, ein Frankfurt-Pass oder ein Behindertenausweis.