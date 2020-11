Biontech meldet positive Impfstoff-Bilanz

Mit mehr als 23 000 Neuinfektionen wurde in Deutschland am Wochenende ein neuer Höchstwert erreicht. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat das Mainzer Unternehmen Biontech nun eine positive Bilanz ihres potentiellen Impfstoffes veröffentlicht.

Um das Coronavirus einzudämmen, wird derzeit interntional an einem potentiellen Impfstoff geforscht – auch in Deutschland. Dem Mainzer Biontechunternehmen könnte nun ein weiterer, wichtiger Schritt gelungen sein: Gemeinsam mit dem amerikanische Pharmakonzern Pfizer haben die beiden Unternehmen am Montag die Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten klinischen Studie der dritten Phase für ihren potentiellen Impfstoff BNT162b2 veröffentlicht. Laut der Unternehmen konnte sieben Tage nach der zweiten Dosis des Impfstoffes eine Wirksamkeitsrate von mehr als 90 Prozent erzielt werden. Dies bedeute, dass der Schutz 28 Tage nach Beginn der Impfung, die aus einem 2-Dosis-Schema bestehe, erreicht werde.



Albert Bourla, CEO von Pfizer, sprach von einem „wichtigen Meilenstein“ des Impfstoffprogramms. „Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Wissenschaft und die Menschheit. Die vorläufigen Ergebnisse aus unserer Phase-3-Impfstoffstudie geben erste Hinweise darauf, dass unser Impfstoff vor einer Covid-19-Erkrankung schützt.“



Bonus für Krankenpflegekräfte



Nachdem die Altenpflegekräfte bereits im Mai einen Bonus für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie erhalten haben, sollen nun auch Pflegekräfte in Krankenhäusern entsprechend entlohnt werden. Wie Hessens Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) mitteilte, wurden entsprechende Regelungen in das kürzlich in Kraft getretene Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) aufgenommen. Die Prämie soll in jenen Krankenhäusern ausgezahlt werden, in denen Corona-Patientinnen und –Patienten versorgt werden – in Hessen sind dies 31 Krankenhäuser. Den Beschäftigten in diese Bereich wolle man so „auch auf diesem Wege unsere besondere Wertschätzung“ ausdrücken, sagte Klose.



Rekordwert am Samstag



Die Zahl der Neuinfektionen in Hessen ist in den vergangenen 24 Stunden um 883 Fälle gestiegen, darüber hinaus gab es fünf weitere Todesfälle, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen (Stand 0 Uhr) mitteilte. Die höchste Inzidenz unter den Kreisen und kreisfreien Städten weist weiterhin die Stadt Frankfurt auf. Dort wurden 291,6 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern gemeldet.



Insgesamt wurden in Deutschland am Montagmorgen 13 363 Fälle gemeldet. Nachdem am Samstag mit 23 336 Neuinfektionen bundesweit ein neuer Rekordwert erreicht wurde, sind die Zahlen nun erwartungsgemäß wieder gesunken. Zum Wochenanfang sind die Fallzahlen zumeist niedriger, da sonntags weniger getestet wird und noch nicht die Zahlen aller Gesundheitsämter vorliegen. Zum Vergleich: Am vergangenen Montag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 12 097.



Erweiterte Maskenpflicht in Offenbach



Auch in Offenbach liegt der Inzidenzwert weiterhin über 200. Der Verwaltungsstab der Stadt, unter der Leitung von Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD), hat aus diesem Grund weitere Areale ausgewiesen, in denen ab sofort das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt. Damit wolle man die neue Regelung des Landes Hessen, die eine Maskenpflicht auf Plätzen in der Öffentlichkeit vorschreibt, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, nochmals ausweiten. „Mit den neuen Regelungen des Landes Hessen seit 2. November und einem Mehr an Maske im Alltag halte ich an meinem Optimismus fest, dass die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Politik diese neue Welle durchbrechen können. Dann werden wir auch wieder mehr Freiheiten und weniger Regeln haben“, sagte Oberbürgermeister Schwenke.