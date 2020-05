Angriff auf Polizistin am Mainufer

Während einer Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Verordnungen am Mainufer hat ein Mann einen 20 Kilogramm schweren Blumenkübel vom Eisernen Steg auf eine Polizistin geworfen. Der Täter ist flüchtig.

Während einer Kontrolle am Mainufer zur Einhaltung der Corona-Verordnungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Angriff auf eine Polizeibeamtin. Während die Beamtinnen und Beamten mehrere Personen am Eisernen Steg kontrollierten, fiel laut Polizei ein 20 Kilogramm schwerer Blumenkübel aus einer Höhe von sechs bis sieben Metern neben eine 25-jährige Beamtin. Getroffen wurde niemand.Zeugenaussagen zufolge soll ein bislang unbekannter Mann den Blumenkübel zunächst auf den Eisernen Steg getragen und anschließend gezielt auf die Polizei-Einsatzkräfte geworfen haben. Nur wenig später nahm die Polizei einen 22-Jährigen auf dem Römerberg fest, der zuvor seinen Schuh gegen einen Streifenwagen geworfen hatte. Laut Polizei ist es noch unklar, ob es sich bei dem Mann auch um den Werfer des Blumenkübels handelt. Der 22-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.Die Polizei Frankfurt bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 069-75551199 zu melden. Bereits vor wenigen Wochen war es bei einer Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen in Griesheim zu einem Angriff auf Polizeikräfte gekommen. Als eines der Streifenteams aus dem Auto stieg, prallte laut Polizei ein großer Stein gegen eine Seitenscheibe des Wagens, die dadurch zu Bruch ging. Auch eine zweite Streife wurde kurz nach Verlassen ihres Fahrzeuges von etwa 20 Personen angegriffen. Die Männer waren laut Polizei zum Teil mit Steinen, Dachlatten und Eisenstangen bewaffnet und sollen sich damit drohend den Einsatzkräften genähert haben. Bei der Verfolgung der Gruppe wurden die Polizeikräfte mit einer fünf Kilo schweren Hantelscheibe beworfen.