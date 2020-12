„Wer sich bereits am Rande der Gesellschaft befand, droht in der Krise abzustürzen“

Die Römer-Koalition fordert Überbrückungshilfen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Viele würden durch die derzeitige Situation in die Illegalität getrieben werden und ihre Dienste dort anbieten, wo eine Kontaktverfolgung keinesfalls möglich ist.

Die Römer-Koalition fordert staatliche Hilfen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, um diesen in Zeiten des Lockdowns ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Seit März sind Bordelle in Hessen geschlossen; eine Maßnahme, die dabei helfen soll, die Ausbreitung des Coronavirus zu dämmen. „Was bei dieser Entscheidung jedoch in Vergessenheit gerät, sind die Schicksale, die mit der Schließung von Bordellen und ähnlichen Einrichtungen verbunden sind“, so die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Stella Schulz-Nurtsch. Denn die Schließung sei eben auch gleichzusetzen mit einem Berufsverbot.



„Diejenigen, die in Laufhäusern arbeiten und oft auch wohnen, stehen jetzt mittellos auf der Straße“, erklärt Schulz-Nurtsch. Die derzeitige Situation zwinge die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter daher in die Illegalität. Um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, bieten viele ihre Dienste auf der Straße oder in Hotels an – also dort, wo Kontakte keinesfalls nachvollzogen werden können. „Wer sich ohnehin bereits am Rande der Gesellschaft befand, droht in der Krise nun abzustürzen. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen, daher setzen wir uns klar für Überbrückungshilfen und Transferleistungen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ein“, so Schulz-Nurtsch.