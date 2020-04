„Wir wollen endlich gesehen werden“

In den vergangenen Tagen sind in mehreren hessischen Städten Eltern auf die Straße gegangen. Sie kritisieren die fehlende Planungssicherheit für Familien. Am Samstag soll eine weitere Demonstration in Frankfurt stattfinden.

Rund 20 Väter und Mütter sind am Mittwoch in Frankfurt auf die Straßen gegangen. Ihr Anliegen: Konkrete Unterstützung für Familien, die Ausweitung der Notbetreuung sowie die Öffnung von Spielplätzen. Für Freitag ist bereits die nächste Demonstration in Bornheim geplant, am Samstag findet eine weitere auf dem Römerberg statt. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird es wohl auch dann bei einer überschaubaren Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleiben. In Frankfurt dürfen maximal 50 Menschen teilnehmen, es herrscht Mundschutzpflicht und die Demonstrierenden müssen in einem bestimmten Bereich bleiben, um den Mindestabstand einhalten zu können. Ihre Anliegen wollen die Demonstrierenden dennoch sichtbar machen, unter Einhaltung aller Regeln.„Uns fehlt jegliche Planungssicherheit, niemand weiß wie es weiter geht“, sagt Diane Siegloch. Als Mutter von drei Kindern ist sie selbst betroffen: ihre Kinder sind seit knapp sechs Wochen zu Hause, sie selbst arbeitet im Homeoffice. Wie viele andere Eltern fühlt sie sich von der Politik allein gelassen. „Wir werden von Woche zu Woche vertröstet. Doch wir warten immer noch und kämpfen uns so weiter durch den Alltag.“ Durch die Facebook-Gruppe „Eltern Initiativ #Elterninderkrise “ habe sie gesehen, wie viele Eltern den gleichen Leidensdruck haben; die Gruppe hatte zehn Tage nach der Gründung bereits über 8500 Mitglieder. „Die Gruppe war der Auslöser, ich habe daraufhin den Protest quasi auf die Straße gebracht“, sagt Diane Siegloch.Mit ihren Forderungen richtet sich die Initiative an die Hessische Landregierung. Sie rufen zu konkreten Maßnahmen auf: Dabei geht es vor allem darum, einen Fahrplan vorzulegen, wie es mit der Situation der Kinder und Familien weitergehen wird. Darunter fallen beispielsweise Themen wie die Öffnung der Spielplätze, die Betreuungssituation der Kinder sowie finanzielle Lösungen für Eltern, die durch die aktuelle Situation nicht mehr in vollem Umfang arbeiten könnten. „Homeoffice ist für Eltern von kleinen Kindern keine Lösung des Betreuungsproblems“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Zu glauben, beides könne parallel gleichermaßen funktionieren, sei irrational, sagt Siegloch.Weiterhin fordern sie die Ausweitung der Notbetreuung für belastete Kinder, die in einer geschwächten Infrastruktur leben. Neben den systemrelevanten Berufen wären das vor allem Kinder, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, deren Eltern stark psychisch belastet sind oder die selbst psychische Auffälligkeiten aufgrund der aktuellen Belastung zeigen. Auch Kinder, die durch Behinderungen beeinträchtigt sind, müssten ihre gewohnte Routine und Struktur zurück erhalten. Es gehe jedoch nicht darum, überstürzt zu handeln, betont Siegloch: „Wir wollen nicht, dass Hals über Kopf die Schulen und Kitas geöffnet werden. Wir wollen endlich gesehen und wir wollen nicht alleine gelassen werden.“Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich bereits zu der aktuellen Situation der Eltern und Familien. In einem Interview mit Deutschlandfunk sagte sie: „Wir sehen aus Familienministeriumssicht ganz klar, dass die Kinder hier stärker in den Blick genommen werden müssen, die Familien, die familiäre Situation.“ Nach den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gehe es jetzt darum, über Lockerungen zu sprechen und auch darüber, wie die Situation für Kinder erleichtert werden kann. „Wenn über die Bundesliga mehr diskutiert wird als über Kinder, finde ich das schon sehr skurril“, sagte Giffey. „Wir reden hier über das Kindeswohl, wir reden über auch den Kinderschutz, und der Kinderschutz ist genauso Gesundheitsschutz.“ Deswegen setze sie sich dafür ein, dass es zu weiteren Schritten von mehr Normalität komme „und nicht erst am 1. August.“Auch René Rock, Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten im Hessischen Landtag und Sprecher für frühkindliche Bildung, fordert die Landesregierung dazu auf, aktiv zu werden. „Es darf nicht wieder so einen Schnellschuss geben wie bei den Schulen, bei denen Hessen in Bezug auf die Viertklässler eine juristische Schlappe erlitten hat“, so Rock. „Die Vorbereitungen zur schrittweisen Öffnung der Kindertagesstätten müssen so schnell wie möglich beginnen.“