Optiker-Mord: Anklage nach 28 Jahren

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 46-jährigen Mann aus Ober-Ramstadt erhoben. Er soll bei einem Überfall in Frankfurt einen Optiker ermordet haben – vor 28 Jahren. Neu ausgewertete DNA-Spuren haben nun zur Aufklärung beigetragen.

Vor 28 Jahren, am 20. Januar 1994, wurde ein damals 60 Jahre alter Optikermeister bei einem Überfall in der Großen Eschenheimer Landstraße ermordet. Nun wurde Anklage gegen einen 46-jährigen Mann aus Ober-Ramstadt erhoben, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mitteilte. Die Ermittlungen liefen seinerzeit ins Leere, eine Neuauswertung der noch vorhandenen Asservate sowie der DNA-Spuren vom Tatort hätten nun einen dringenden Tatverdacht gegen den Angeschuldigten ergeben.



Der zum Tatzeitpunkt 20-jährige Angeschuldigte soll die Tat gemeinsam mit einem seinerzeit 29-jährigen Komplizen – und Kunden des Optikermeisters – durchgeführt haben. Den beiden wird vorgeworfen, den später Geschädigten in den Geschäftsräumen seines Kontaktlinseninstituts aufgesucht zu haben, um dessen Einnahmen und Wertsachen zu entwenden. Dabei sollen die jungen Männer das Opfer an Händen und Füßen gefesselt, geknebelt und ihm die Augen verbunden haben. Als diesem dennoch die Flucht gelang, sollen die beiden „spätestens zu diesem Zeitpunkt beschlossen haben, den Mann zu töten“, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.



Der Anklage zufolge versetzten die mutmaßlichen Täter dem Opfer vier Messerstiche in den vorderen Halsbereich, wovon einer bis auf die Wirbelsäule gereicht haben soll. Weiter heißt es, durch Drosseln und/oder Würgen hätten sie massiv auf den Hals eingewirkt und ihm anschließend noch weitere Stichverletzungen zugefügt. Der Mann verstarb letztlich durch Ersticken bzw. Erdrosseln in Verbindung mit dem hohen Blutverlust.



Die mutmaßlichen Täter konnten laut Staatsanwaltschaft mit mehreren Bankkarten und Euroschecks, der Armbanduhr des 60-Jährigen sowie den Tageseinnahmen in Höhe von mindestens 1000 DM flüchten. Der 29-Jährige mutmaßliche Mittäter des nun Angeschuldigten setzte sich anschließend spätestens 1995 in die Türkei ab, das Verfahren gegen ihn wurde daher abgetrennt.



Der nun Angeklagte 46-Jährige wurde aufgrund der neuen Erkenntnisse im März vergangenen Jahres festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat er sich zu den Vorwürfen bislang noch nicht geäußert. Da er zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt war, wurde Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts Frankfurt erhoben.