22-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek in der Schwedlerstraße im Stadtteil Ostend zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Dabei wurde ein 22-Jähriger durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt.

Im Frankfurter Stadtteil Ostend kam es am Sonntagmorgen vor einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern, die in einem Messerangriff endete. Dabei wurde ein 22-Jähriger mit mehreren Stichen in den Oberkörper schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus nach Offenbach gebracht und dort operiert werden. Wie die Polizei mitteilt, schwebt das Opfer inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.



Laut Polizei verließ der 22-Jährige gegen 5.30 Uhr gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Frauen den Club in der Schwedlerstraße. Vor der Tür soll es daraufhin zu einem Streit mit einem 19-jährigen Mann und dessen Begleitung gekommen sein, nachdem der 19-Jährige die beiden Frauen „angeflirtet“ haben soll. Laut Polizei eskalierte der Streit unter den vier Männern, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen kam, in deren Verlauf auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Weiter heißt es, der 22-Jährige wurde mit Tritten gegen den Kopf und anschließend mit mehreren Stichen in den Oberkörper schwer verletzt.



Wie die Polizei mitteilt, flüchteten der 19-jährige Tatverdächtige und sein Begleiter in die Diskothek, wo sie auch festgenommen wurden. Dort habe man auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen können.