Langener Waldsee ist ab sofort gesperrt

Die Stadt Langen reagiert auf die „chaotischen Zustände“ des vergangenen Wochenendes: Der Waldsee ist trotz heißer Temperaturen bis auf Weiteres für Besucherinnen und Besucher gesperrt.

Der Waldsee in Langen ist ab Dienstag bis auf Weiteres für Badegäste geschlossen. Das teilte die Stadt Langen am Montag nach Absprache mit Feuerwehr, Polizei und der Betreibergesellschaft mit. Grund dafür seien die „chaotischen Zustände“ sowie das zum Teil fahrlässige Verhalten einiger Badegäste. „Es tut uns leid für die 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher, die sich anständig verhalten haben“, sagte Bürgermeister Jan Werner (parteilos). „Aber es gibt leider einen deutlichen Anteil von Unbelehrbaren. Die Waldbrandgefahr ist einfach zu hoch. Deshalb müssen wir das, was wir immer wieder angekündigt haben, jetzt schweren Herzens umsetzen.“



Stadt und Polizei hatten bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Anreise zum Strandbad nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß möglich sei. Obgleich viele den Hinweisen folgten waren auch am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Gäste mit dem Auto gekommen. Die Folgen: überfüllte Parkplätze und Wildparken. Fahrzeuge wurden laut Polizei teilweise an der vierspurigen Bundesstraße oder im Wald abgestellt. Allein zwischen Freitag und Sonntag wurden nach Angaben der Polizei mehr als 300 Strafzettel verteilt. Teilweise seien auch Rettungswege nicht mehr befahrbar gewesen, was aufgrund der extremen Waldbrandgefahr besonders gefährlich sei, so die Stadt. Da die Sicherheit der Badegäste nicht mehr gewährleistet werden könne, sei die sofortige Schließung nun „als letzte Konsequenz“ beschlossen worden.



Ob und wann der See diese Saison wieder öffnen wird, ist noch unklar. Die Stadt teilte unterdessen mit, dass für das geöffnete Freizeit- und Familienbad ein Online-Ticketsystem eingerichtet werde. Der Zugang zum Bad in der Teichstraße ist dann nur noch mit Dauerkarten oder vorab gekauften Tickets möglich.