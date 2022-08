Kicken für den guten Zweck

Dirk Nowitzki, Fabian Hambüchen, Lukas Podolski und zahlreiche weitere Sportlerinnen und Sportler aus den unterschiedlichsten Sparten treffen am Mittwoch im Waldstadion aufeinander. Zusammen spielen sie zu Ehren von Formel 1-Legende Michael Schumacher für den guten Zweck.

Wenn am Mittwochabend um 18 Uhr das Fußballspiel im Waldstadion angepfiffen wird, geht es ausnahmsweise mal nicht um den sportlichen Erfolg. Bei „Champions for Charity“ treten zahlreiche bekannte Sportlerinnen und Sportler aus den unterschiedlichsten Sparten an, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.Bereits zum vierten Mal findet das Benefizspiel statt, nach Mainz und Leverkusen ist in diesem Jahr das Frankfurter Waldstadion der Austragungsort. Mit dabei sind deshalb auch einige aktuelle und ehemalige Eintracht-Spielerinnen und Spieler wie Laura Freigang, Kevin Trapp, Martin Hinteregger, Ex-Kapitän Pirmin Schwegler und Eintracht-Urgesteine wie Uwe Bindewald, Ervin Skela, Rudi Bommer und Karl-Heinz Körbel. Darüber hinaus stehen auch die beiden Initiatoren Dirk Nowitzki und Mick Schumacher auf dem Platz. Schumachers Vater – Formel 1-Legende Michael Schumacher – wird mit dem Benefiz-Spiel geehrt.Zur Fußballer-Riege der Eintracht gesellen sich außerdem zahlreiche Sportlerinnen und Sportler anderer Disziplinen. So sind beispielsweise auch die Formel 1-Fahrer Sebastian Vettel, Mika Häkkinen und David Coulthardt, Beachvolleyballerin Karla Borger, Turner Fabian Hambüchen, Fußballer Gerald Asamoah und die beiden Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski dabei. „Wir freuen uns über die vielen Zusagen von Top-Sportlern und feilen schon fleißig an den Mannschaftsaufstellungen“, so Dirk Nowitzki. „Mit den vielen Fußball-Nationalspielern wird es bestimmt ein hochkarätiges Match, bei dem ich entweder Poldi wieder ein Tor des Monats auflege oder als Torwart die ‚Bude voll kriege‘.“Anstoß im Waldstadion ist um 18 Uhr, das Stadion ist aber bereits ab 16.30 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr wird für Fans und Familien eine Fanmeile mit Spielen, Live-Musik und einer Autogrammstunde geboten. Als Musik-Acts stehen Giovanni Zarrella und Michael Schulte auf der Bühne. Die Erlöse des Benefiz-Fußballspiels sollen sowohl den sozialen Projekten der Dirk Nowitzki Stiftung als auch der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher zugutekommen. Tickets für das Spiel im Waldstadion gibt es, je nach Platz, ab sieben Euro online