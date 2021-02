Barrierefreier Einstieg im Nordend

Immer mehr Haltestellen im Stadtgebiet werden barrierefrei ausgebaut. Nach der U-Bahn-Station Westend sollen nun die beiden Bushaltestellen Günthersburgallee in der Rothschildallee umgebaut werden.

Um allen Fahrgästen einen möglichst einfachen Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Frankfurt gewährleisten zu können, werden die Bushaltestellen im Stadtgebiet nach und nach barrierefrei ausgebaut. Nun sollen auch die beiden Bushaltestellen Günthersburgallee in der Rothschildallee entsprechend umgebaut werden, wie die Stadt mitteilt.Die Bauarbeiten sind zunächst bis zum 6. Juni vorgesehen. Grund für die längere Bauzeit sei, dass im direkten Umfeld auch die Zuwegungen zu den Haltestellen barrierefrei werden sollen, erklärt Michaela C. Kraft,Leiterin des Amts für Straßenbau und Erschließung (ASE). Zusätzlich sollen die Geh- und Radwege erneuert werden. Um den Anwohnerinnen und Anwohnern dennoch eine weitere Baustelle ersparen zu können, wird zeitgleich auch das Kanalnetz durch die Stadtentwässerung Frankfurt saniert.Bis dahin kommt es laut ASE in der Rothschildallee in Höhe Günthersburgallee zu Fahrspurreduzierungen in beiden Fahrtrichtungen. Abschnittsweise soll die Einfahrt von der Rothschildallee in die Günthersburgallee voll gesperrt werden. Radfahrer:innen und Fußgänger:innen können die Baustelle jedoch weiterhin passieren.Neben Bushaltestellen wie zuletzt unter anderem in der Wittelsbacherallee/Habsburgerallee sollen auch U-Bahn-Stationen barrierefrei ausgebaut werden. Im Januar wurde dafür mit den Bauarbeiten an der Station „Westend“ begonnen . Diese soll durch einen Aufzug frei zugänglich werden.