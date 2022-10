Gemeinsam entscheiden über das Haus der Demokratie

Die Stadt gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, darüber mitzuentscheiden, was im geplanten Haus der Demokratie passieren soll. Über einen bundesweiten Beteiligungsprozess können sie ihre Ideen, Wünsche und Anregungen bis Mitte November einreichen.

Die Stadt will ein Haus der Demokratie errichten. Was genau in diesem Haus passieren soll, will die Stadt jedoch nicht selbst entscheiden. Deshalb sollen im ersten Schritt die Bürgerinnen und Bürger darüber befragt werden, was sie sich für die neue Institution wünschen würden. Bis Mitte November haben alle Interessierten die Möglichkeit, am bundesweiten virtuellen Beteiligungsprozess teilzunehmen. Dafür wurde eine Website eingerichtet. Auch auf analogem Weg kann man sich beteiligen; auf Veranstaltungen in der Paulskirche und in den Stadtteilen, heißt es vonseiten der Stadt.



Auf der Website kann zunächst ein 13-teiliger Fragebogen ausgefüllt werden. Gefragt wird etwa, was Demokratie für die Teilnehmenden bedeutet, ob sie die Paulskirche kennen und was sie mit ihr verbinden oder ob sie selbst in einer Demokratie aufgewachsen sind. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, über einen weiteren Menüpunkt eigene Ideen einzureichen.



Die Ergebnisse dieser Umfrage werden anschließend den Vertretenden der Bundesrepublik, des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt präsentiert und sollen Teil des Berichts der Expertenkommission zur Zukunft der Paulskirche werden. Anfang 2023 soll der Abschlussbericht vorliegen.