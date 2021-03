Was macht Corona mit jungen Menschen?

Die Goethe-Universität hat gemeinsam mit der Universität Hildesheim eine Studie zum Thema „Jugend und Corona“ veröffentlicht. Darin werden die negativen wie auch die positiven Auswirkungen der Pandemie auf deutsche Jugendliche thematisiert.

Der Lockdown geht erneut in die Verlängerung und mit ihm wird der Aufenthalt im öffentlichen Raum wieder streng reglementiert. Gerade junge Menschen belastet diese Situation enorm: Der soziale Austausch, der dort normalerweise stattfindet, kommt weitestgehend zum Erliegen. Zu diesem Ergebnis ist die „Jugend und Corona“-Studie (JuCo-Studie) des Forschungsverbunds „Kindheit – Jugend – Familie in Zeiten von Corona“ der Goethe-Universität Frankfurt in Kooperation mit der Universität Hildesheim gekommen. Für die Studie fanden mehrere Onlinebefragungen von insgesamt 12 500 Jugendlichen zwischen April und November 2020 statt, die zu ihrer Lebenswirklichkeit zwischen Kontaktbeschränkungen, Homeschooling und Lockdown befragt wurden.



Aus der Studie geht hervor, dass zwar nicht alle Jugendliche „Orte zum Abhängen“ benötigen, diejenigen, die sich dort sozial austauschen, jedoch von den Pandemie-Folgen besonders stark belastet seien. Dadurch nehmen Gefühle wie Zukunftsängste, Einsamkeit oder Unwohlsein zu. Die Auswertung der Studie ergab zudem, dass offene Räume für die Jugendlichen und ihr psychosoziales Wohlbefinden wichtiger seien als beispielsweise das Ausüben von sportlichen oder musikalischen Hobbys.



Auch das Thema finanzielle Sorgen von Jugendlichen wurde in der Onlinebefragung aufgegriffen: So fühlten sich die Befragten häufig auch emotional und psychisch stark belastet, wenn sie mit finanziellen Nöten – beispielsweise durch das Nichtausüben von Neben- oder Aushilfsjobs – konfrontiert seien. Diesbezüglich betonte Johanna Wilmes vom Institut für Sozialpädagogik und Familienforschung der Goethe-Universität, dass sich vor allem in der jungen Generation diese „erlebten Ungleichheiten“ besonders „nachhaltig“ manifestierten: „Wir wissen, dass Armutserfahrungen maßgeblich Bildungs- und Lernerfolge prägen. Das heißt aber auch, wenn wir hier etwas verändern, gestalten wir Zukunft zum Positiven“, ist sie überzeugt.



Zusammengefasst und diskutiert wurden die Ergebnisse der Studie von den ausführenden Wissenschaftler:innen zusammen mit einem Team von Jugendlichen während mehrerer Onlineworkshops, woraus die Publikation „Fragt uns 2.0“ hervorging. Darin forderten die Heranwachsenden unter anderem mehr Mitspracherecht bei Jugendbelangen, mehr Ansprechpartner:innen bei Problemen sowie mehr „Verständnis für die Situation von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie“.



Corona zeige zudem deutlicher, „was ohnehin nicht gut funktioniert“, wie zum Beispiel das „veraltete“ deutsche Schulsystem. Außerdem wurde die mediale Darstellung vieler Jugendlicher als sogenannte „Regelbrecher:innen“ kritisiert. Überraschenderweise ging aus „Fragt uns 2.0“ aber auch hervor, dass junge Menschen der Pandemie auch Positives abgewinnen können: Die Befragten gaben unter anderem an, während Corona unter „weniger Stress“ zu leiden, über mehr „freie Zeiteinteilung“ sowie „Selbstorganisation“ zu verfügen und insgesamt ein „umweltfreundlicheres Leben“ zu führen.