Die Arbeitergewerkschaft Verdi hat für den kommenden Dienstag erneut bundesweite Warnstreiks angekündigt. In Frankfurt werden voraussichtlich alle U-Bahn- und Straßenbahnen betroffen sein. Auch in Kassel und Wiesbaden soll die Arbeit niedergelegt werden.

Die Arbeitergewerkschaft Verdi hat am Freitag erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt: Am Dienstag, dem 6. Oktober, soll in den drei hessischen Städten Frankfurt, Kassel und Wiesbaden der öffentliche Nahverkehr still stehen. In Frankfurt werden voraussichtlich ab 3 Uhr, und dann für 24 Stunden, alle neun U-Bahn-Linien sowie zehn Straßenbahnen bestreikt. Wie die Stadt Frankfurt nun mitteilte sollen S-Bahnen, Busse sowie Regionalzüge dennoch fahren.



Mit der Niederlegung der Arbeit will Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87 000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen. Bereits am vergangenen Dienstag hatte der Warnstreik in den drei hessischen Städten für erhebliche Beeinträchtigungen im ÖPNV gesorgt.