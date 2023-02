Schweizer Platz: Mehr Grün, mehr Platz, mehr Sicherheit

Der Schweizer Platz und die Schweizer Straße in Sachsenhausen sollen in den kommenden Jahren komplett umgestaltet werden – auch mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger. Diese wünschen sich vor allem mehr Platz zum Flanieren und auch sonst mehr Aufenthaltsqualität.

Sowohl der Schweizer Platz als auch die Schweizer Straße sollen in den kommenden Jahren umgebaut werden, so haben es die Stadtverordneten bereits im Jahr 2019 beschlossen. Fest steht bislang jedoch noch nicht, wie das Ganze später einmal aussehen soll. Um nicht nur die baulichen Vorgaben zu erfüllen, sondern auch die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger miteinzubeziehen, hat die Stadt vergangenen Herbst einen Beteiligungsprozess initiiert. Die Ergebnisse wurden nun vorgestellt.



Insgesamt hätten sich 800 Leute beteiligt, wie Verkehrsdezernent Stefan Majer und dessen künftiger Nachfolger Wolfgang Siefert (beide Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag mitteilten. Siefert sprach von einem „Top“-Ergebnis, da man mit einer solch regen Beteiligung nicht gerechnet habe. Gleichermaßen anspruchsvoll sei das Projekt der Umgestaltung, da es sich nicht nur um „eine der schönsten Straßen Frankfurts“ handele, sondern auch viele Elemente vor Ort berücksichtigt werden müssten.



Die Beteiligten an der Mitmachstudie hätten eine sehr gute Ortskenntnis, da mehr als die Hälfte angab, die Schweizer Straße und den Schweizer Platz mehrmals pro Woche oder gar täglich aufzusuchen. Die meisten gaben an, das Gebiet als Fußgänger zu nutzen, dementsprechend häufig wurde auch das Thema „Vorrang für Fußverkehr“ genannt, dicht gefolgt von dem Wunsch nach sichereren Fahrradwegen und dem generellen Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität. Mehr Parkplätze hingegen seien nur vereinzelt gewünscht worden, was Siefert als „klares Votum für die Verkehrswende“ interpretierte.



„Mehr grün“ auf dem Platz und entlang der Straße wurde ebenfalls häufig thematisiert. Hier seien etwa die Begrünung von Dächern, die Erschließung von Hinterhöfen aber auch gemeinschaftliche Projekte wie Urban Gardening auf dem Platz genannt worden. Weitere Sitzgelegenheiten, mehr Mülleimer und Trinkwasserstellen sollen ebenfalls für Aufenthaltsqualität sorgen. Der Wunsch nach mehr Grün, Sauberkeit und Sicherheit für Rad- und Fußverkehr wurde laut den Ergebnissen auch von Jugendlichen genannt. Skateanlagen oder Graffitiwände wurden vorgeschlagen, Kinder äußerten den Wunsch nach einem Trampolin oder einem Spielplatz auf dem Schweizer Platz.



Wettbewerb für Schweizer Platz gestartet



Die beiden Bereiche – Schweizer Platz und Schweizer Straße – sollen nun getrennt voneinander bearbeitet und geplant werden. Für ersten wird ein Realisierungsteil ausgeschrieben, für den Entwürfe bis Mitte Mai eingereicht werden können. Eine Entscheidung soll dann im Juli fallen und die Ergebnisse im Herbst vorgestellt werden. Für die Schweizer Straße gibt es zunächst einen Wettbewerb mit Ideenteil, die Auftragsvergabe ist nicht zwingend, die Ergebnisse sollen jedoch später in eine Ausschreibung einfließen. Mit ersten Baumaßnahmen sei – Stand jetzt – nicht vor dem Jahr 2027 zu rechnen.



Haltestelle auf Schweizer Platz?



Fest steht bereits, dass die Haltestelle auf den Schweizer Platz wandert, der Autoverkehr soll ebenfalls unmittelbar über den Platz fahren, um für mehr Aufenthaltsqualität in den Randbereichen zu sorgen. Zubringerstraßen, wie etwa die Schneckenhof- oder die Gutzkowstraße sollen für Autos nicht mehr auf den Platz führen. Berechnungen hätten bereits gezeigt, dass dies nur geringfügig zu einer Mehrbelastung des Verkehrs in den umliegenden Straßen führen würde.