Aufwendige Löscharbeiten in Tiefgarage

Am späten Sonntagnachmittag kam es in einer Tiefgarage in Preungesheim zu einem Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Ursache für den Brand konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, war in einer Tiefgarage in Preungesheim aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Zu der Tiefgarage in der Straße Am Dorfgarten, die sich unterhalb einer Lagerhalle befindet, waren laut Feuerwehr 239 Kräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr aus mehreren Frankfurter Stadtteilen mit 61 Fahrzeugen angerückt, um das Feuer zu löschen. Mehrere Paletten gelagerter Kartons mit Akten waren dabei in Brand geraten. Wegen der durch das Feuer ausgelösten Rauchentwicklung bat die Feuerwehr Anwohnerinnen und Anwohner darum, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch zu keiner Zeit bestanden, so ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr.



Die Löscharbeiten in der 1700 Quadratmeter großen Garage gestalteten sich laut Feuerwehr als „äußert aufwendig und schwierig“, weshalb die Löschung des Brands bis in die Nacht andauerte. Neben Spezialgerät und Großlüfter seien dabei insgesamt rund 100 Atemschutzgeräte, mehrere Strahlrohre sowie ein Speziallöschgerät zum Einsatz gekommen. Zudem habe man zwei Radlader einsetzen müssen, um Teile der verbrannten aber noch glimmenden Aktenreste ins Freie zu transportieren und dort mit den Löscharbeiten fortzufahren.



Gegen 2.30 Uhr war das Feuer gelöscht, die Einsatzstelle konnte gegen 3 Uhr verlassen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden dabei an die Polizei übergeben. Bisher ist die Ursache des Feuers noch ungeklärt. Während den Löscharbeiten erlitt einer der Feuerwehrmänner eine leichte Rauchvergiftung. Nach mehreren Beobachtungsfahrten, war der Einsatz am Montagmorgen gegen 8 Uhr schließlich beendet. Zudem wurden durch das Feuer mehrere Fahrzeuge beschädigt, darunter auch einige Oldtimer. Die Höhe des Sachschadens sei jedoch noch nicht absehbar, so die Feuerwehr.