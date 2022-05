Zwei 17-Jährige randalieren im FSV-Stadion

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben zwei 17-jährige Jugendliche im FSV-Stadion randaliert. Neben Sachbeschädigung wird ihnen auch Brandlegung vorgeworfen. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Aus der Wand gerissene Fernseher, eingeschlagene Fensterscheiben und durch Feuer beschädigte Sitze: In der Nacht zum Samstag sind zwei 17-jährige Jugendliche ins FSV-Stadion eingedrungen und haben dort randaliert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.



Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Eindringlinge gegen 2.45 Uhr gemeldet. Die Beamten hätten daraufhin die beiden Tatverdächtigen vor Ort schnell ausfindig machen und widerstandslos festnehmen können. Wie die beiden jedoch in das Stadion gelangt sind, sei bislang noch unklar.



Neben Sachbeschädigung in Form von umgeworfenen Glasvitrinen und eingeschlagenen Fensterscheiben sollen die beiden auch eine Wolldecke auf der Tribüne in Brand gesetzt haben, wodurch laut Polizei mehrere Sitzschalen beschädigt wurden. Das Feuer konnte laut Polizeiangaben durch die Beamten gelöscht werden. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung, Sachbeschädigung durch Feuer und Hausfriedensbruch ermittelt.