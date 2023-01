Unbekannter verletzt Frau und Mann an Bushaltestelle mit Reizgas

Ein 55-Jähriger sowie eine 57-Jährige wurden am Sonntagmorgen an einer Bushaltestelle in Bornheim mit einer Reizstoffpistole attackiert und erlitten dadurch Verletzungen im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun nach dem unbekannten Täter und bittet Zeugen um Mithilfe.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Mann an einer Bushaltestelle in Bornheim einen 55-Jährigen und eine 57-Jährige mit Reizgas besprüht. Beide stiegen gegen 3.40 Uhr an der Haltestelle Seckbacher Landstraße aus einem Bus aus, als der mutmaßliche Täter mit einem Fahrrad angefahren kam, heißt es vonseiten der Polizei. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Geschädigten und dem Unbekannten habe dieser seine Reizstoffpistole eingesetzt. Anschließend sei er mit dem Fahrrad Richtung Atzelberg geflüchtet.



Sowohl der Mann als auch die Frau zogen sich durch den Angriff Verletzungen im Gesicht zu. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter. Er wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, habe eine sportliche Statur sowie eine Glatze und dunkle Hautfarbe. Darüber hinaus habe er eine braune Jacke und eine weiße Kapuze getragen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können werden darum gebeten, sich beim 6. Polizeirevier unter der 069/75510600 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.