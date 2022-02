Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Die bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe in Bockenheim konnte am Mittwochvormittag erfolgreich entschärft werden. Die rund 2300 evakuierten Anwohner konnten gegen 12.30 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Bockenheim wurde am Mittwochvormittag erfolgreich entschärft. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Entschärfung des Blindgängers planmäßig durchgeführt werden und verlief ohne Zwischenfälle. Zuvor mussten 2300 Anwohnende ihre Wohnungen verlassen, diese konnten gegen 12.30 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bombe war am Montag bei Bauarbeiten in der Felix-Kracht-Straße gefunden worden Die in der Messe eingerichtete Betreuungsstelle wurde laut Polizei von insgesamt rund 45 Menschen aus dem Gebiet aufgesucht. Dort war auch ein eigens für Corona-Infizierte eingerichteter Bereich vorgesehen. An der gesamten Aktion waren der Kampfmittelräumdienst vom Regierungspräsidium Darmstadt, das Frankfurter Ordnungsamt mit der Stadtpolizei und das Frankfurter Gesundheitsamt beteiligt. Außerdem war die Feuerwehr Frankfurt mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften, die Landes- und Verkehrspolizei sowie die Hilfsorganisationen Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hilfsdienst im Einsatz. Insgesamt haben rund 275 Einsatzkräfte mitgearbeitet.