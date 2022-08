Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Die Frankfurter Feuerwehr ist am Sonntagabend mit einem Großaufgebot nach Bockenheim ausgerückt. Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses hatte gebrannt, mehrere Personen wurden verletzt, eine Frau konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Am Sonntagabend kam es zu einem Brand im Stadtteil Bockenheim, zu dem die Frankfurter Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ausrücken musste. Wie die Feuerwehr im Anschluss mitteilte, war das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Löwe-Straße ausgebrochen. Auch die darüber liegenden Wohnungen waren betroffen.



Als die Einsatzkräfte das viergeschossige Wohnhaus erreichten, hätten sich bereits mehrere Personen an den Fenstern im zweiten und dritten Stock bemerkbar gemacht, deren Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten gewesen sei. Diese konnten laut Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden. Die in der Brandwohnung noch anwesende Frau habe jedoch nur noch tot geborgen werden können. Drei weitere Bewohner des Gebäudes mussten aufgrund von Rauchgas-Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.



Die Brandursache und die Umstände, die zum Tod der Person in der Brandwohnung geführt haben, sind laut Feuerwehr bislang noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte mit 32 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt.