86-Jähriger seit Dienstag vermisst

Seit Dienstagabend wird ein 86-Jähriger vermisst. Der Mann wurde zuletzt in seinem Pflegeheim in Bockenheim gesehen. Nach Angaben der Polizei Frankfurt ist er zeitlich und räumlich nicht orientiert und benötigt daher dringend Hilfe.

Herr Birkle wird wie folgt beschrieben: etwa 157 cm groß, von schmächtiger Statur, graue, kurzen Haaren. Er spricht Deutsch mit Akzent und Russisch. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einer Jeans und einer blauen Trainingsjacke.



Personen, die Angaben zu Herr Birkles Aufenthaltsort geben könne, werden gebeten, sich unter der Nummer 069-75551199 bzw. bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.