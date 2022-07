Es wird heiß: Hier finden Frankfurter Abkühlung

Heute und in den kommenden Tagen sind Temperaturen weit über 30 Grad gemeldet. Wer dem heimischen Ventilator eine Pause gönnen will, findet Abkühlung in der Stadt. Wir haben einige Adressen gesammelt.

Mit Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke wird es in den kommenden Tagen heiß in Frankfurt. Neben den Schwimmbädern, die sich ohnehin großer Beliebtheit erfreuen und die nun gefragter denn je sein dürften, bieten eine Reihe weiterer Ort in der Stadt Abkühlung.Mit seiner stetig wachsenden Skyline ist Frankfurt prädestiniert für eine Vielzahl an Rooftop-Locations. Dort gibt es nicht nur den schönen Blick auf die Stadt, sondern auch erfrischende Drinks, luftige Brisen und entspannte Musik. Einige, wie der Citybeach und das Gaia (ehemals Long Island Summer Lounge) haben auch einen Pool, der für Abkühlung sorgt.Mit ihren klimatisierten Räumen bieten auch die Museen der Stadt gute Alternativen, um dem heimischen Ventilator eine Pause zu gönnen. Im Städel etwa startet am Donnerstag, 20. Juli, mit „Freischaffend“ eine neue Ausstellung über die deutschschweizerische Malerin Ottilie W. Roederstein. In einer Retroperspektive mit 75 Gemälden und Zeichnungen bietet das Museum einen Überblick über die künstlerische Entwicklung der vielseitigen Malerin. Im Dialogmuseum unter der Hauptwache kann an Führungen bei kompletter Dunkelheit teilgenommen und so das Erleben einer sehbehinderten Person nachempfunden werden.Das Dialogmuseum in der B-Ebene © Laura BrichtaAuf Kunst folgt Kulinarik: Hier empfiehlt sich ein Besuch im Frischeparadies in Griesheim. Der Feinkostmarkt bietet nicht nur so ziemlich alles, was die Welt an Delikatessen und Lebensmitteln zu bieten hat, frischer Fisch, Trüffel und Wagyu werden entsprechend auch kühl gelagert. Wer dort nicht nur einkaufen will, sollte dem Bistro des Hauses in der Lärchenstraße 101 einen Besuch abstatten.Apropos Genuss. Ein Eis zwischendurch darf nicht fehlen. Nun bietet sich endlich die Gelegenheit, ohne schlechtes Gewissen eine oder gleich alle der 17 Spaghetti-Eis-Varianten bei Eis Christina zu probieren. Bei Firenze am Walter-von-Cronberg-Platz in Sachsenhausen sorgt der Fontana-Brunnen zusätzlich für Erfrischung. Alternativ kann auch mit einer Kugel Eis von Pallina am Main entlang geschlendert werden.Apropos Main: Wer sich trotzdem körperlich betätigen will und wer etwas Action sucht, kann sich beim Stand-Up-Paddling, oder kurz SUP, auf dem Main ausprobieren. Ein Schnupperkurs startet etwa am Donnerstag und kann über die Frankfurter Stadtevents gebucht werden . Spiel und Spaß mit Wasser – vor allem für die Kinder – ermöglichen auch die zahlreichenin der Stadt. So etwa das Wasserspielbecken im Lohrpark; eine genaue Übersicht über die Öffnungszeiten der einzelnen Anlagen gibt es hier Bei dem Wetter besonders wichtig: das Trinken nicht vergessen. Im Frankfurter Stadtgebiet gibt es mehrere Edelstahlzapfsäulen der Mainova, die frei zugängliches Trinkwasser bieten. Erst kürzlich hat die Stadt sieben historische Trinkbrunnen in Betrieb genommen, die das Angebot ergänzen. Wo diese zu finden sind, verrät das Geoportal der Stadt. Stand-up-Paddling auf dem Main sorgt für Abkühlung. © AdobeStock/Mirko Pe