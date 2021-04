Frankfurter Lieblingsorte

Die Frankfurter Brauerei Binding hat am Montag den Fotowettbewerb „Dein Blick auf Frankfurt“ ins Leben gerufen. Noch bis zum 31. Mai können Foto-Interessierte ihre schönsten Frankfurter Motive auf der Aktionsseite hochladen. Es winken drei Hauptpreise.

Einen Blick auf die lebenswertesten Seiten der Mainmetropole soll der Fotowettbewerb „Dein Blick auf Frankfurt“ der Binding-Brauerei werfen. Seit Montag können alle, die gerne fotografieren, bis zu drei Motive auf der Aktions-Webseite hochladen. Beworben wird die Aktion über die Social-Media-Kanäle unter dem Hashtag #DeinBlickaufFFM; Einsendeschluss ist der 31. Mai.Laut Binding geht es in dem Fotowettbewerb hauptsächlich darum, die noch unbekannten Seiten Frankfurts und seine eigene fotografische Sicht auf die Mainmetropole zu zeigen: „Zwar kennt jeder die ikonischen Fotos von der Flößerbrücke auf die Skyline, gefragt sind jetzt aber neue, erfrischende und interessante Perspektiven“, heißt es vonseiten der Brauerei.Das Besondere an der Aktion: Nachdem eine Fachjury, die unter anderen aus dem Frankfurter Comedy-Duo Mundstuhl und dem JOURNAL FRANKFURT-Fotografen Dirk Ostermeier besteht, die Top Ten der besten Motive ausgewählt hat, entscheiden anschließend die Frankfurter:innen selbst vom 21. Juni bis zum 11. Juli über die drei Gewinner:innen. Über die Aktionsseite kann man online für sein Lieblingsmotiv voten. Dem oder der Erstplatzierten winkt dann ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Aber auch die Zweit- und Drittplatzierten können sich mit 3000 beziehungsweise 1000 Euro über eine hohe Summe freuen.Die während des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder sollen im Anschluss in mehreren Museen, Galerien, im Binding-Sudhaus sowie in verschiedenen Frankfurter Gaststätten ausgestellt werden. Informationen zum Wettbewerb und zur Anmeldung finden Interessierte über die Webseite www.aktion.binding.de