Fünf Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Auf der Bundesstraße 521 in Bergen-Enkheim kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 59-Jährige war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr gekommen. Fünf Personen wurden dabei teils schwer verletzt, darunter auch ein kleines Kind.

Am Mittwochabend kam es auf der B521 in Bergen-Enkheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Autos zusammenprallten. Wie die Polizei mitteilt, kam in Höhe des Ludwig-Klemann-Weges eine 59-Jährige in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Kurz darauf sei es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Auto gekommen, dass ebenfalls auf der entgegenkommenden Fahrbahn unterwegs war. Ein viertes, dahinterfahrendes Auto habe laut Polizei rechtzeitig bremsen und ausweichen können.



Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Fahrfehler auf der regennassen Fahrbahn sei jedoch nicht ausgeschlossen, so die Polizei. Sowohl die 59-jährige Autofahrerin als auch die insgesamt vier Insassen der beiden anderen Unfallfahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt, darunter auch ein vierjähriges Kind. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus.