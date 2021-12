Festnahmen wegen gefälschter Impfpässe

Gleich drei Männer versuchten vergangenen Donnerstag in einer Apotheke in Bergen-Enkheim mit gefälschten Impfausweisen an ein Impfzertifikat zu kommen. Zwei von ihnen konnten noch vor Ort festgenommen werden, gegen sie wird nun ermittelt.

Eine Apotheke in der Borsigallee im Frankfurter Stadtteile Bergen-Enkheim musste am vergangenen Donnerstag gleich zweimal wegen gefälschter Impfausweise die Polizei alarmieren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten am Donnerstagnachmittag zunächst zwei Männer versucht, mit ihren gefälschten Impfausweisen an ein Impfzertifikat zu bekommen. Den Mitarbeitenden der Apotheke fielen die Fälschungen jedoch auf. Einer der beiden Männer, ein 39-Jähriger, konnte kurz darauf vor Ort von der Polizei festgenommen werden; der zweite war bereits vor Eintreffen der Polizei aus der Apotheke verschwunden.



Bereits kurze Zeit später wurde die Polizei erneut in dieselbe Apotheke gerufen. Diesmal hatte ein 29-Jähriger ebenfalls versucht, mit seinem gefälschten Impfausweis ein Zertifikat zu bekommen. Auch er wurde noch vor Ort festgenommen. Beide festgenommenen Tatverdächtigen wurden laut Polizei später wieder entlassen. Die Impfpass-Fälschungen stellte die Polizei sicher. Gegen die Täter werde nun strafrechtlich ermittelt. Auch der dritte, noch unbekannte Täter, werde weiterhin gesucht, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.