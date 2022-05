Ball des Sports kommt 2023 zurück in die Festhalle

Nach 17 Jahren kehrt die Benefizveranstaltung „Ball des Sports“ der Stiftung Deutsche Sporthilfe zurück nach Frankfurt. 2023 tanzen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport, Politik und Gesellschaft in der Festhalle, um den Spitzensport zu fördern.

Für den Sport tanzen, feiern und Tombola spielen – kommendes Jahr ist Frankfurt nach 17 Jahren erneut Gastgeber des „Ball des Sports“ der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Von 2023 bis 2027 treffen sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport, Politik und Gesellschaft in der Festhalle an der Messe, um den Spitzensport sowie dessen Top-Athletinnen und –Athleten zu unterstützen und zu fördern. „Unser Konzept, den Ball nachhaltig auszugestalten und in ein Rahmenprogramm mit Vereinen und der Stadtgesellschaft einzubetten, hat die Stiftung Deutsche Sporthilfe überzeugt. Dieses unverwechselbare Ereignis stärkt die Vielfalt der Sportstadt Frankfurt in ganz besonderer Weise“, sagt der Sportdezernent Mike Josef (SPD).



Zuletzt hieß Frankfurt von 2002 bis 2006 die Gäste in der Festhalle willkommen. „Wir sind sicher, dass Europas größte Benefizveranstaltung im Sport mit der Sportstadt Frankfurt für die nächsten Jahre eine sehr würdige neue – und gleichzeitig alte – Heimat bekommt“, sagt Karsten Petry, Vorstand für Events, Marketing und Vertrieb bei der Deutschen Sporthilfe. Bereits bei der ersten Ausgabe der Veranstaltung im Jahr 1970 fiel die Wahl auf Frankfurt, damals noch in der Jahrhunderthalle in Höchst. Dieses Jahr, am 16. Juli, findet der Ball ein letztes Mal im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden statt. Dort wurde er die vergangenen 14 Male ausgetragen. Wann und wer genau im kommenden Jahr in der Festhalle das Tanzbein schwingen wird, ist noch nicht bekannt.