Schwarzfahrer schubst Frau auf Gleise

Ein 46-jähriger Mann wurde am Montag ohne Fahrschein in der S-Bahn erwischt. Bei seiner Flucht vor den Kontrolleuren stieß er eine 60-Jährige zur Seite. Die Frau fiel dabei ins Gleis und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Ein 46-jähriger Mann hat am Montag bei seiner Flucht vor den Fahrkartenkontrolleuren am Flughafen eine 60-Jährige auf die Bahngleise gestoßen. Laut Polizei hatten Kontrolleure der Deutschen Bahn den Mann zuvor in der S9 beim Schwarzfahren erwischt und ihn am Frankfurter Flughafen von der Weiterfahrt ausgeschlossen.



Nach dem Verlassen der S-Bahn habe der Mann einen der Kontrolleure zur Seite gestoßen und sei über Bahnsteig und Treppenaufgang in Richtung des Terminalbereiches gerannt. Hierbei habe er die unbeteiligte 60-Jährige so stark gestoßen, dass sie kopfüber ins Gleisbett fiel und dort ohnmächtig liegenblieb. Die Kontrolleure konnten die Frau umgehend zurück auf den Bahnsteig heben. Die Frau musste anschließend medizinisch versorgt werden.



Der 46-Jährige wurde am Terminal 1 von Zivilfahndern der Bundespolizei festgenommen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ein. Da laut Sprecher der Bundespolizei auch der Verdacht der Räuberischen Erpressung besteht, wurde der polizeibekannte Beschuldigte anschließend an die Landespolizei Hessen übergeben.